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На гостиницу «Пекин» в Москве нашелся покупатель

«Дочка» компании «Галс-Девелопмент» договорилась о продаже гостиницы «Пекин» в центре Москвы владельцам сочинского отеля «Жемчужина». В 2019 году «Пекин» выставляли на торги за 5,6 млрд руб., однако тогда покупателей не нашлось
Гостиница «Пекин» (на заднем плане) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Компания «Бэйджинг-Инвест» («дочка» ПАО «Галс-Девелопмент», основным акционером которого является группа ВТБ) заключила соглашение о продаже гостиницы «Пекин» в центре Москвы. В рамках сделки, закрыть которую планируется до конца июля 2020 года, 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» передут к АО «Гостиничный Комплекс «Жемчужина», владеющему одноименным отелем в Сочи, говорится в сообщении «Галс-Девелопмент», поступившем в РБК.

Сумма сделки в сообщении не раскрывается. Согласно решению собрания акционеров ГК «Жемчужина» копания заплатит за «Пекин» 4,8 млрд руб. В 2018 году сообщалось, что на покупку «Пекина» претендует китайская государственная компания China Chengtong Holdings Group Ltd, однако до сделки не дошло. В 2019 году «Пекин» был выставлен на торги за 5,671 млрд руб., однако тогда продать его не удалось из-за отсутствия покупателей.

В начале ноября 2019 года стало известно, что акционеры «Жемчужины» намерены приобрести «Пекин», взяв у Сбербанка кредит в размере не более 2,5 млрд руб. Тогда в пресс-службе «Галс-Девелопмент» подтверждали РБК, что ведут переговоры о деталях сделки.

Комментируя сообщение о заключении договора с «Жемчужиной», президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов отметил, что сделка станет для «Пекина» «началом новой жизни».

Гостиница «Пекин» общей площадью около 26 тыс. кв. м расположена на Садовом кольце неподалеку от пересечения с Тверской улицей в центре Москвы и занимает земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м. Здание построено в 1939-1958 годах и считается памятником архитектуры, в нем расположены 151 номер, два ресторана, конференц-залы, кафе, магазины и т.д.

Гостиничный комплекс «Жемчужина» принадлежал «Союз Маринс Групп» Александра Куликова. Бизнесмен погиб, разбившись на вертолете осенью 2016-го года. После этого его наследники и менеджмент компании через суды делили наследство. В «Союз Маринс Групп» сказали корреспонденту РБК, что гостиница «Жемчужина» не входит в портфель их активов. В 2017 году долю в «Жемчужина» купила компания «Колумб Первый», которую возглавляет Оганес Григорян, он же входит в совета директоров ГК «Жемчужина».

Авторы: Надежда Федорова, Евгений Калюков
Теги: гостиница, недвижимость, «Галс-Девелопмент», ВТБ
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Гостиница «Пекин» в Москве выставлена на продажу за 5,6 млрд руб.
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