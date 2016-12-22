Reuters сообщил о переговорах «дочки» ВТБ по продаже гостиницы «Пекин»

Китайская государственная компания China Chengtong Holdings Group Ltd. претендует на покупку гостиницы «Пекин» в Москве, которая принадлежит девелоперской компании «Галс» — «дочке» банка ВТБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с деталями переговоров.

По их словам, за последние полтора года интерес к покупке «Пекина» проявляли немало компаний, однако сейчас единственным претендентом является компания из Китая.

В ВТБ сообщили агентству, что China Chengtong входит в число инвесторов, с которыми ведутся переговоры по продаже активов гостиницы. При этом в госбанке отметили, что все договоренности по продаже отеля планируется завершить до конца текущего года.

В China Chengtong не ответили на звонки Reuters. В «Галс» не стали комментировать эту информацию.

Гостиница «Пекин» была построена в Москве на пересечении Садового кольца и Тверской улицы в 1950-х годах прошлого столетия. Здание было построено по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, позднее его признали историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. В гостинице расположен 151 номер, часть здания отдана под офисы.