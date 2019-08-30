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Аэрофлот ₽145 (+33,27%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,29%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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ВТБ не нашел покупателей на гостиницу «Пекин» в Москве за ₽5,6 млрд

На электронные торги, на которые «дочка» ВТБ — компания «Галс-Девелопмент» — выставила здание гостиницы «Пекин» в Москве, не было подано ни одной заявки. Это следует из данных электронной торговой площадки.

Начальная стоимость покупки составляла 5,671 млрд руб. Здание гостиницы «Пекин», построенное в 1930–1950 годах, расположено в центре Москвы, на пересечении Тверской улицы и Садового Кольца. На продажу выставлялась сама гостиница с 150 четырехзвездочными номерами, тремя ресторанами и конференц-залами, бизнес-центр и пустующий корпус, где планируется реновация.

Здание было официально выставлено на торги в начале июня, после чего три месяца продолжался сбор заявок. Однако к моменту торгов ни один потенциальный покупатель не подтвердил желание приобрести здание.

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СМИ узнали о неожиданной смене китайского покупателя гостиницы «Пекин»

Интерес к возможному приобретению изъявляли несколько китайских компаний. Еще в ноябре 2018 года стало известно о планах китайской государственной компании China Chengtong Holdings Group Ltd. заключить сделку. Однако уже в январе потенциальный покупатель поменялся и «Галс-Девелопмент» начал вести переговоры с Sichuan Railway Investment Group.

Теги: ВТБ, гостиница, Москва, Недвижимость
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