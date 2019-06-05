Гостиница «Пекин» в Москве выставлена на продажу за 5,6 млрд руб.

Гостиница «Пекин» в Москве выставлена на продажу за 5,6 млрд руб.

Компания «Галс-Девелопмент» выставила на аукцион четырехзвездочную московскую гостиницу «Пекин». Начальная цена гостинично-офисного комплекса на Большой Садовой, составляет 5,671 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Аукцион по продаже «Пекина» планируется провести в электронной форме, стартуют торги 2 сентября 2019 года, минимальный их шаг установлен в 15 млн руб.

«Мы наблюдаем интерес к объекту со стороны российских и зарубежных покупателей, поэтому считаем целесообразным выставить отель на открытые электронные торги», — пояснил президент компании «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов, по словам которого «Пекин» — комплекс с большим инвестиционным потенциалом.

В «Пекине», здание которого построено в 1939–1958 годах, 150 номеров, три ресторана, конференц-зал. В состав комплекса входят также SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины. Гостиница расположена неподалеку от Концертного зала имени Чайковского, Театра сатиры, сада «Аквариум» и других достопримечательностей Москвы.