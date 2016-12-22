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«Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера
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«Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера
Бизнес, 07:31
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«Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера
Крупные трубные компании отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку труб для «Силы Сибири» почти на 50 млрд руб. В итоге монополия отдала большую часть контракта Загорскому заводу, согласившись повысить цену
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Прямой контракт

«Газпром» заключил прямой контракт на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра для участка Ковыкта-Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому топливо пойдет в Китай, с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), сравнительно недавно начавшим выпускать такую продукцию. Об этом РБК сообщили четыре источника, близких к трубным компаниям.

В середине сентября все крупнейшие российские поставщики труб большого диаметра — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова и Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь» Алексея Мордашова), а также ЗТЗ отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку 601,904 тыс. тонн труб., который состоял из пяти лотов. По данным источников РБК, трубников не устроила цена. В этом тендере была указана предельная сумма контракта — 47,4 млрд руб.

Но «Газпром» не объявил тендер повторно и отдал ЗТЗ почти весь объем лота (500 тыс. т из 601,9 тыс. т), заключив с ним прямой контракт на более выгодных условиях, чем были в первоначальном тендере, утверждает все четыре источника РБК. Насколько монополия повысила стоимость контракта, они не уточнили. Этого контракта пока нет в системе закупок монополии.

Будет ли «Газпром» проводить тендер на поставку оставшихся 101,9 тыс. т труб источники РБК не уточнили. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК, а ​представитель ЗТЗ отказался от комментариев. В пресс-службах ТМК, ОМК, ЧТПЗ и ИТЗ также не стали комментировать контракт «Газпрома».

Помимо цены поставки труб «Газпром» существенно улучшил и условия контракта, утверждает один из собеседников РБК. Если первоначально поставка труб предполагала лишь постоплату, то сейчас монополия готова частично или полностью заплатить поставщику вперед, указывает он.

Если объявленная закупка признана несостоявшейся, то у «Газпрома» есть основания для заключения договора с единственным поставщиком, отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Екатерина Смирнова. По ее словам, если цена при закупке у единственного поставщика выше цены конкурентной закупки, то, скорее всего, у «Газпрома» есть экономическое обоснование: например, сокращение сроков поставки или объема продукции. Изначальные условия тендера предполагали, что трубы будут поставлены в первом квартале 2020 года.

Работа на пределе

Согласно данным на сайте Загорского трубного завода, мощность этого завода составляет 500 тыс. тонн труб большого диаметра в год. По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, заказ «Газпрома», который получила компания, "на грани производственных возможностей ЗТЗ". Для трубников нормой считается загрузка в 70%, а все, что выше — это уже сверхнагрузка и потенциальная потеря качества, объясняет эксперт. Но ЗТЗ может выступать как трейдер, закупая часть труб на рынке, добавил он. У ЗТЗ уже есть контракт на поставку труб «Газпрому» для ремонтов до 2020 года, сообщал «Интерфакс».

ЗТЗ находится в Сергиево-Посадском районе Московской области. Его строительство началось во второй половине 2014 года, производство труб стартовало уже в 2016 году. В списке поставщиков «Газпрома» ЗТЗ появился в 2017 году, предложив монополии скидки к ценам остальных поставщиков. Это привело к разрыву «Газпромом» одного из контрактов: трубникам пришлось согласиться на скидку в 20% по уже действовавшему договору по строительству наземной части газопровода «Северный поток-2» в Европу.

Успехи ЗТЗ совпали с появлением в числе собственников предприятия адвоката Николая Егорова, однокурсника Владимира Путина. О том, что он стал акционером ЗТЗ, в марте 2017 года рассказал совладелец и гендиректор завода Денис Сафин в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт». Егоров приобрел блокирующий пакет (более 25%) ЗТЗ в начале 2017 года, пояснял РБК источник в окружении юриста.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: ОАО "Газпром" , трубы большого диаметра
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