Куда россияне поедут кататься в горах в 2026 году

В начале зимы российские лыжники и сноубордисты бронируют отдых в горах не так активно, как в прошлом году. Сочи, принимающий половину отдыхающих, из-за отсутствия снега в декабре перенес старт сезона

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

В начале этой зимы наиболее востребованные у россиян горнолыжные курорты Сочи бронировали для катания не так активно, как в прошлом году. На интерес к горам, принимающим половину российских лыжников и сноубордистов, повлияло отсутствие снега в декабре, а также стоимость проживания в отелях, рассказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В этом году сезон катания в горном кластере Сочи, где расположены курорты «Роза Хутор», «Красная поляна» и «Газпром Поляна», стартовал с запозданием. Декабрь выдался аномально теплым, снега выпало немного, сообщал курорт «Роза Хутор». Температурные условия не позволили запустить систему искусственного оснежения, которая обеспечила бы достаточный снежный покров. Из-за этого «Роза Хутор» перенесла открытие сезона на 10 дней — на 29 декабря. Причем на первую неделю катания курорт ограничил продажу ски-пассов. Чтобы обеспечить безопасность и равномерную нагрузку на трассы, до 4 января катание будет доступно только для гостей отелей «Розы Хутор», владельцев сезонных и годовых ски-пассов, а также для тех, кто купил ски-пассы заранее на сайте курорта, сообщила администрация курорта. «Пока аномально тёплое начало зимы не позволяет запустить весь комплекс трасс», — добавили в «Розе Хутор» и отметили, что трассы будут открываться поэтапно. В «Красной Поляне», которая обычно первая в горном кластере Сочи открывает сезон катания на лыжах и сноубордах, трассы начали принимать туристов 26 декабря.

Часть туристов на фоне ситуации решили сдвинуть отдых с новогодних праздников на вторую половину января и далее, говорит Ромашкин. С этим предположением согласился вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Он отметил, что в предстоящем сезоне горнолыжники и сноубордисты будут отдыхать там, где дешевле.

Каким будет горнолыжный сезон 2026 года, какие курорты в лидерах по бронированиям и что происходит с ценами — в материале РБК.

Сколько туристов приедет в Сочи

Этот зимний сезон на горных курортах Сочи формируется в условиях повышенной неопределённости — прежде всего из-за погоды, говорит директор департамента развития гостиничной инфраструктуры курорта «Роза Хутор» Елена Мосийчук. «Начало сезона проходит более сдержанно, чем годом ранее, что отражается и в динамике бронирований, и в структуре туристического потока», — признает Мосийчук.

В «Газпром Поляне» туристы забронировали на новогодние каникулы 70% номеров — на 10% меньше, чем в это же время годом ранее, рассказали РБК в пресс-службе курорта. Развивающая «Красную Поляну» компания Mantera в начале декабря сообщала, что у нее в горном кластере на праздничные даты тоже забронировано 70% номеров. Но по сравнению с прошлым годом для курорта это рост на 3%. Спрос, как отмечали в Mantera, формируют в основном гости из Москвы, Московской области и Краснодарского края, причем все больше путешественников бронируют отель в последний момент — за три-пять дней до начала поездки.

Перенос сезона катания не привел к резкому снижению интереса к Сочи в целом, утверждает топ-менеджер «Розы Хутор». Спрос не исчез, а скорее сместился по времени, говорит Мосийчук. Туристы, которые едут в горы для активного отдыха, заняли выжидательную позицию. «Часть гостей сознательно откладывает бронирование, ожидая более понятной картины по условиям катания. Часть турпотока перераспределяется на вторую половину зимы и на периоды с гарантированным снегом, праздничными выходными и событийными мероприятиями», — добавляет Мосийчук.

Местные власти рассчитывают, что, несмотря на ситуацию со снегом в начале зимы, горный Сочи сможет привлечь в текущем сезоне не меньше отдыхающих, чем в прошлом году. Пока с декабря по февраль в расположенных в горах отелях забронировано 65% номеров — это соответствует уровню предыдущего сезона, сообщили РБК в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В новогодние и рождественские праздники отели будут заполнены на 85-90%, ожидают в Минкурортов: по их прогнозам, горный кластер Сочи примет в этот период около 80 тыс. гостей. Ожидаемый поток на весь зимний сезон — около 700 тыс. туристов.

Прошлый горнолыжный сезон в Сочи начался на очень «высокой» ноте по загрузке и стоимости отелей, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. Но высокие цены предыдущих лет и агрессивные темпы роста цен «на все», включая подъемники, а также участившиеся планы «ковер» повлияли на спрос. «К началу сезона 2026 года поток явно переориентировался на другие курорты. Возможно, на Манжерок и Шерегеш», — говорит Смирнова.

Куда еще поедут кататься в горах

В целом интерес к горнолыжному отдыху в России растет. По данным сервисов бронирования, спрос на средства размещения на горных курортах в этом зимнем сезоне в среднем на 10-20% выше, чем в прошлом году, говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Востребованность отдыха в горах растет также благодаря круглогодичной инфраструктуре и альтернативному лыжам и сноубордам досугу: хаски-паркам, трассам для тюбинга, аквапаркам, банным и СПА-комплексам, перечисляет Брагин.

Пока больше всего бронирований на зимний сезон у туристических агрегаторов приходится все же на отели «Красной Поляны». У Tutu.ru это направление занимает 23% от общего числа броней на горнолыжных курортах на этот зимний сезон, говорит директор по развитию отельного рынка в сервисе Сергей Вьюшин. Популярность отелей в «Красной Поляне» отмечает также директор по маркетингу сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Часть туристов, которые планировали в новогодние каникулы кататься в горах Сочи, не стали переносить даты отдыха, а переориентировались на более северные и бюджетные курорты — такие как Шерегеш, Эльбрус и «Архыз», говорит Ромашкин из АТОР. Такой выбор, по его словам, объясняется не только ситуацией со снегом, но также более доступными ценами. Кроме того, многие уже хоть раз побывали на горных курортах в поселке «Красной Поляны», поэтому сегодня лыжникам интересно осваивать новые трассы в других городах, добавляет эксперт.

Отели кемеровского курорта Шерегеш находятся у Tutu.ru на втором месте по популярности среди тех, кто поедет в этом году отдыхать в горы (на него приходится 16% броней). В этом году его бронируют в три раза чаще, чем в прошлом, говорит Вьюшин. Горнолыжный сезон на Шерегеше открылся еще в конце ноября. Но там возникла обратная Сочи ситуация: в начале декабря курорт накрыл снегопад, из-за которого передвижение туристов оказалось затруднено, хотя сам курорт работал, и подъемники там функционируют.

В пятерку самых востребованных направлений горнолыжного отдыха входят также «Архыз (14% бронирований), Южно-Сахалинск, где расположен курорт «Горный воздух» (12%) и Домбай (10%), добавляет Вьюшин. Мусин из «Суточно.ру» называет также Кировск в Мурманской области (там расположен курорт «Большой Вудъявр»), Архыз, Домбай, Эльбрус, а также курорты Белокуриха и Манжерок в Алтайском крае.

Манжерок в этом году, по словам Мусина, впервые вошел в топ-10 самых востребованных горнолыжных направлений зимы. Прирост бронирований на этом направлении он оценивает не менее чем в 50%. Курорт Архыз в этом году прибавит около 20% потока, считает Ромашкин: «Он пока не заезжен, там дешевле». Сейчас на «Архызе», где сезон катания начался 6 декабря, в новогодние дни забронировано уже 85% номеров, рассказали РБК в пресс-службе курорта.

Что происходит с ценами

В целом стоимость проживания в российских отелях растет на 10-20% год к году, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Такая динамика прослеживается каждый год, соглашается Мурадян. Ромашкин говорит, что стоимость проживания в отелях на горных курортах увеличилась на 6-7% — дальнейшего роста в сезоне от не ожидает.

Цена за пять дней проживания на человека без перелета и ски-пасса в этом году в «Красной Поляне» составит 45 тыс.руб, приводит данные вице-президент АТОР. Отдых на «Архызе» при таких условиях обойдется немного дешевле — 39 тыс.руб., на Эльбрусе — 35 тыс.руб., на Шерегеше — 33 тыс.руб., а проживание в «Большом Вудъявре» — около 31 тыс.руб. Средняя стоимость ски-пассов варьируется от четырех до шести тысяч рублей за день.

В новогодние праздники на «Красной поляне» туристы заплатят за сутки в отеле от 25 до 30 тыс. руб., говорит Прасов. Ценник на Архызе и Шерегеше в это же время — 15 тыс. руб. Стоимость проживания зависит от дат и расположения отеля — чем ближе к канатным дорогам, тем дороже, напоминает Мурадян.

Куда поедут кататься за рубеж Бронирования на зарубежных горнолыжных курортах в этом году идут чуть более активно, чем в прошлом году, говорит Брагин из АТАГ. По его словам, это связано с ослабление доллара по отношению к рублю — из-за этого цены на зарубежном направлении не изменились к прошлому году или даже сократились на 10%. Спрос направлен на страны Закавказья, в первую очередь, Грузию и Азербайджан — Гудаури и Шахдаг соответственно, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян. Помимо качественной инфраструктуры и прямых рейсов они предлагают более привлекательные цены на катание относительно российских трасс, отмечает Мурадян. Неделя в отелях грузинского Гудаури обойдется, по его словам, в 40-42 тыс. руб. за двоих, а в Шахдаге — от 50 тыс. руб. Единичные бронирования, по словам Брагина, есть на европейских курортах в премиум-сегменте — это Италия, Франция и Швейцария. Но по сравнению с турпотоком внутри России кататься в горы за рубеж едет небольшое количество туристов, оговаривается Ромашкин. Тем более, если учитывать период, когда на курорты Европы отправлялись сотни тысяч россиян.