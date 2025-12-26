На «Розе Хутор» приостановили продажи ски-пассов из-за бесснежной зимы

Фото: rosakhutor.ru

На «Розе Хутор» приостановили продажу ски-пассов до 4 января из-за отсутствия снега. Об этом сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

«Решение принято на фоне аномально теплого бесснежного начала зимы, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия на склонах и равномерно распределить нагрузку на трассы в первые дни сезона», – сказано в публикации.

С 29 декабря по 4 января катание будет доступно только для постояльцев отелей курорта, людей, забронировавших занятие с внутренним инструктором, и владельцев сезонных ски-пассов. Также кататься смогут те, кто заранее купил многодневный абонемент на сайте курорта.

«Пока аномально теплое начало зимы не позволяет запустить весь комплекс трасс. «Роза Хутор» будет открывать их поэтапно, по мере накопления достаточного для безопасной эксплуатации склонов объема естественного и искусственного снега», – добавили в пресс-службе.

С 27 декабря по 1 января в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается мокрый снег. На побережье возможны заморозки до минус 2, а в предгорной зоне – до минус 5, рассказали ранее в администрации города-курорта.