FlyDubai временно отменила рейсы из двух городов России
Авиакомпания FlyDubai временно отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Полеты прекратятся примерно на неделю, с субботы 28 декабря по следующее воскресенье, 5 января. Перевозчик объяснил решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.
Согласно данным с сайта авиакомпании, рейс из Сочи должен состояться 4 января, из Минеральных Вод — 4 и 5 января.
РБК направил запрос в авиакомпанию flydubai.
Рейсы в Сочи, Минеральные воды и еще восемь российских городов приостановила ранее в этот же день авиакомпания Azerbaijan Airlines. Это произошло спустя два дня после крушения самолета Баку-Грозный, который из-за тумана и плана «Ковер» не смог совершить посадку в Чечне и попытался сесть в аэропорту западноказахстанского города Актау, но потерпел крушение. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, в том числе семеро россиян.
По версии авиакомпании, вследствие катастрофа случилась из-за «физического и технического внешнего вмешательства». В Кремле призвали дождаться результатов расследования: «До выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия».
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