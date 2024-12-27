Россия перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию перед санкциями ЕС

Россия в преддверии вступления в силу санкций ЕС перенаправила поставки сжиженного углеводородного газа в Центральную Азию и Китай, подсчитало агентство Argus. Но опрошенные РБК эксперты ждут в 2025 году снижения общего экспорта

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Российские производители сжиженных углеводородных газов (СУГ) в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза перенаправили поставки своей продукции в страны Центральной Азии и Китай, следует из отчета ценового агентства Argus, с которым ознакомился РБК. Запрет на поставки СУГ в Европу вступил в силу 20 декабря.

Что такое СУГ Сжиженный углеводородный газ получают из попутного нефтяного газа, подвергая его обработке под давлением. СУГ может использоваться для отопления домов, в качестве автомобильного топлива, а также производства нефтехимической продукции.

Ограничения Евросоюза были объявлены еще в конце 2023 года, предполагая годовой переходный период. Под них попал практически весь перечень СУГ, в частности сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен. Поскольку Европа традиционно была главным рынком для российских сжиженных углеводородных газов (около 80% в 2022 году), то в ЕС рассчитывали сократить экспортные доходы России по этому направлению более чем на €1 млрд. Основным покупателями российских СУГ в ЕС традиционно являлись Польша и страны Прибалтики.

По данным Argus, за 11 месяцев 2024 года общий экспорт СУГ из России уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го (или 240 тыс. тонн), до 3 млн тонн. Но поставки отдельно в Европу снизились на 27% или 600 тыс. т, до 1,6 млн т. В то же время железнодорожные поставки сжиженного углеводородного газа в Центральную Азию за этот период выросли в 3,4 раза, до 520 тыс. т, а в Китай — на 42%, до 270 тыс. т, приводит данные агентство со ссылкой на информацию экспедиторов. Кроме того, китайские импортеры увеличили закупки СУГ автотранспортом, за январь—ноябрь они подскочили примерно на 100 тыс. т, до 160-170 тыс. т по оценкам участников рынка, говорится в отчете.

Как уточняет агентство Reuters, импорт сжиженных углеводородных газов из России в этом году нарастили такие страны, как Китай, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Афганистан, Армения, Грузия, Азербайджан и Монголия. По итогам только девяти месяцев 2024 года доля восточного направления, с учетом Турции, составила около половины от всех экспортных поставок, рассказал РБК редактор ИАЦ RUPEC Дмитрий Семягин. «В абсолютном выражении именно Турция дала большой прирост», — говорит он. По оценкам эксперта, в январе-сентябре Турция потребила около 515 тыс. т российских СУГ, тогда как за весь 2023 год аналогичный показать составил 543 тыс. т.

Исключения и внутренние поставки

Санкции Евросоюза предполагали и ряд исключений: в частности эмбарго не распространяется на нормальный бутан (н-бутан) и изобутан. По данным Reuters со ссылкой на трейдеров, на долю этих видов СУГ приходится около 20% общего объема экспорта сжиженного газа из России и около 10-15% поставок непосредственно в страны ЕС. В итоге, в конце этого года российские производители стали постепенно увеличивать в ЕС поставки н-бутана и изобутана, сообщает Argus. «Ожидается, что такой экспорт может достичь 20—35 тыс. т в месяц, что позволит польским компаниям смешивать этот продукт с пропаном нероссийского производства», — полагают эксперты агентства.

В то же время объем железнодорожных отгрузок СУГ на внутренний рынок также подрос: в январе-ноябре он увеличился на 217,6 тыс. т или на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 6,7 млн т. Сохранение динамики ожидается и в 2025 году, что положительно скажется на популярности использования СУГ в качестве моторного топлива. «Во второй половине года цены на сжиженный газ в России держались на относительно высоком уровне, что сдерживает развитие рынка автогаза», — отмечается в обзоре со ссылкой на мнение трейдеров. При этом по мере приближения даты вступления в силу европейского эмбарго оптовые цены на СУГ в России постепенно снижались, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, с пика августа в более чем 37 тыс. руб. за т значение национального индекса биржи по торгам СУГ упало до 13 тыс. руб. на 26 декабря.

«Вступление в силу ограничений на поставку СУГ в ЕС однозначно оказывает влияние на текущее снижение биржевых цен на эти продукты и является ключевым психологическим фактором. Однако не стоит забывать и то, что предыдущие повышения цен во многом носили спекулятивный характер», — говорит Семягин.

Между тем цены на пропан-бутановую смесь на белорусско-польской границе, самом премиальном экспортном направлении, 31 октября достигли максимального значения с декабря 2022 года — $630—632 на тонну (на базисе daf Брест), сообщает Argus. В агентстве объясняют, что «польские компании спешили запастись российским продуктом перед введением эмбарго».

Какие перспективы

Переориентация поставок российскими производителями велась не только последние 11 месяцев, она началась уже и в 2023 году, когда темпы прироста экспорта в Центральную Азию и Китай исчислялись «сотнями процентов», отмечает Семягин. Однако, указывает он, тогда имел место эффект низкой базы. «И по всему прошлому году был зафиксирован фактически двукратный рост», — говорит эксперт.

«В 2025 году очень вероятно снижение объемов экспорта, так как имеющаяся инфраструктура в России не позволяет полностью компенсировать европейские поставки восточным направлением», — прогнозирует он.

После закрытия экспорта в ЕС с 2025 года основными направлениями поставок российских СУГ на экспорт станут страны Азиатско-Тихоокеанско региона и Турция, считает руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. «Но здесь поставщики сталкиваются не только с высокой конкуренцией со стороны, прежде всего, ближневосточных поставщиков и снижением рентабельности ввиду увеличения транспортных расходов, но и логистическими ограничениями», — предупреждает он. Так, на востоке России пока нет ни одного действующего морского терминала по перевалке СУГ, а все поставки осуществляются по железной дороге, загрузка которой на сегодняшний день очень высока, уточняет эксперт. При этом проект строительства морского терминала в настоящее время реализуется в Хабаровском крае, он может быть запрещен в начале 2026 года, говорит Котов.

«Вместе с этим, с расшивкой узких мест на Востоке и ликвидацией опасности на Юге, Россия вполне может компенсировать выпавшие из-за рестрикций Запада экспортные объемы — российские СУГ востребованны на мировом рынке», — считает эксперт.

В целом последние три года объем производства СУГ в России относительно стабилен, в 2024-ом он ожидается на уровне 17,1-17,3 млн т после 17,4 млн т в 2023 году, приводят расчет в NEFT Research. При этом основной спрос внутри страны приходится на три главных сегмента: нефтехимическая промышленность, коммунально-бытовое потребление и автотранспорт. Нефтехимия является крупнейшим потребителем, перерабатывая сжиженный газ на установках пиролиза и дегидрирования. Так, в 2023 году спрос со стороны нефтехимической промышленности составил 7,3 млн т СУГ, в этом году ожидается «примерно тот же уровень», уточняет Котов. Он считает, что существенный рост в этом сегменте будет возможен только после запуска новых мощностей. К примеру, в среднесрочной перспективе ожидается запуск Амурского ГХК компании «Сибур» и второй установки дегидрирования пропана на «ЗапСибНефтехима».

«Что касается автогаза и комбыта, то эти сегменты тоже по сути достигли своего максимума. Более того, и в комбыте, и в секторе автотранспорта усиливается конкуренция со стороны природного газа (программа газификации страны и расширение использования КПГ на транспорте)», — отмечает Котов. Таким образом, в ближайшее время при «достаточно стабильном внутреннем рынке» и ограниченных транспортных возможностях для экспорта «российские заводы, по всей видимости, будут вынужденны снизить загрузку мощностей», заключает эксперт.