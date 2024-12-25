 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Цены на сжиженный газ в России обрушились из-за эмбарго Евросоюза

Reuters: цены на СУГ в России рухнули вдвое из-за санкций Евросоюза
Сюжет
Война санкций
Внутренние оптовые цены на пропан, бутан и их смеси упали за месяц с 28 до 14 тыс. руб. за тонну после того, как Евросоюз запретил их импорт из России. Аналитики заметили перенаправление поставок в Азию
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России снизились в декабре вдвое по сравнению с ноябрем из-за притока на рынок топлива, прежде поступавшего на экспорт, подсчитал Reuters на основании данных от торговых источников и российской товарной биржи.

Как пишет агентство, в конце ноября оптовые цены на СУГ составляли 28 тыс. руб. за тонну, но в декабре обвалились до примерно 14 тыс. руб. за тонну.

Экспортные поставки более прибыльные — при продаже СУГ в Польшу стоимость за тонну могла составить до 23 тыс. руб. Некоторые виды российского углеводородного газа не попали под санкции Евросоюза, но на них приходится около 20% от прежних объемов экспорта.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) получают из попутного нефтяного газа на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. В основном это пропан, бутан и их смеси. Как правило, их применяют в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов: этилен и пропилен, которые затем, после полимеризации, превращаются в полимеры или пластики — полиэтилен, полипропилен.

ЕС объявил о санкциях против российского СУГ год назад, в декабре 2023-го. Брюссель уточнял, что действующие контракты можно будет продлить на срок, не превышающий 12 месяцев, а запрет затронет объем газа на €1 млрд. Инициатором ограничений выступила Польша, она же была одним из крупнейших импортеров российского СУГ.

WP узнала о «прощальных» санкциях Байдена против России
Политика
Фото:banu sevim / Shutterstock

Источники Reuters сообщили, что Россия в последние месяцы нарастила поставки СУГ в Китай, Армению, Грузию, Азербайджан и Монголию. Этот же газ поставляется в Афганистан, но, по словам собеседников агентства, экспорту мешают проблемы с платежами.

«Мы были бы готовы поставлять его туда, но наши афганские партнеры готовы платить только наличными. И что нам тогда делать с этими «наличными»? При перевозке [наличных] в Российскую Федерацию могут возникнуть дополнительные вопросы и проблемы», — пояснил один из трейдеров на условиях анонимности.

За первые девять месяцев 2024 года российские компании увеличили поставки СУГ в Турцию и другие страны Азии на 45% до 1,2 млн т. по сравнению с тем же периодом 2023-го, подсчитали аналитики «Петромаркет». По их данным, за тот же период в европейском направлении экспорт снизился на четверть, до 1,3 млн т.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их незаконными и нелегитимными.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский газ санкции ЕС перевалка СУГ Евросоюз Афганистан
Материалы по теме
На Украине на год запретили экспорт газа
Политика
«Газпром» оценил рост потребления газа в мире
Бизнес
FT сообщила о самом быстром расходовании запасов газа в ЕС с 2022 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 18:49
В Челябинской области при пожаре погибли трое детейОбщество, 22:50
ЦИК Белоруссии опубликовала декларацию Лукашенко о доходах и имуществеПолитика, 22:38
Одесского экс-военкома на выходе из СИЗО задержали по новому делуОбщество, 22:37
Цены на сжиженный газ в России обрушились из-за эмбарго ЕвросоюзаБизнес, 22:33
Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поездаОбщество, 22:21
В Казахстане заявили, что пассажиры разбившегося Embraer были пристегнутыОбщество, 22:18
ЦБ заявил о разработке мер по снижению ценовых скачков на утренних торгахИнвестиции, 22:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Заммэра Анапы перечислил, чего не хватает городу для уборки мазутаОбщество, 22:14
«Самолет» продлит программу обратного выкупа акцийИнвестиции, 22:08
В Тверской области почти на четыре месяца запретили запускать фейерверкиОбщество, 22:04
ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛСпорт, 22:01
В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили три члена экипажаОбщество, 21:50
WSJ узнала о беспокойстве из-за неопытности кандидата Трампа в главы ВМСПолитика, 21:48
В Анапе ветеринары и волонтеры спасли более 1200 попавших в мазут птицОбщество, 21:47