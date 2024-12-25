Цены на сжиженный газ в России обрушились из-за эмбарго Евросоюза
Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России снизились в декабре вдвое по сравнению с ноябрем из-за притока на рынок топлива, прежде поступавшего на экспорт, подсчитал Reuters на основании данных от торговых источников и российской товарной биржи.
Как пишет агентство, в конце ноября оптовые цены на СУГ составляли 28 тыс. руб. за тонну, но в декабре обвалились до примерно 14 тыс. руб. за тонну.
Экспортные поставки более прибыльные — при продаже СУГ в Польшу стоимость за тонну могла составить до 23 тыс. руб. Некоторые виды российского углеводородного газа не попали под санкции Евросоюза, но на них приходится около 20% от прежних объемов экспорта.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) получают из попутного нефтяного газа на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. В основном это пропан, бутан и их смеси. Как правило, их применяют в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов: этилен и пропилен, которые затем, после полимеризации, превращаются в полимеры или пластики — полиэтилен, полипропилен.
ЕС объявил о санкциях против российского СУГ год назад, в декабре 2023-го. Брюссель уточнял, что действующие контракты можно будет продлить на срок, не превышающий 12 месяцев, а запрет затронет объем газа на €1 млрд. Инициатором ограничений выступила Польша, она же была одним из крупнейших импортеров российского СУГ.
Источники Reuters сообщили, что Россия в последние месяцы нарастила поставки СУГ в Китай, Армению, Грузию, Азербайджан и Монголию. Этот же газ поставляется в Афганистан, но, по словам собеседников агентства, экспорту мешают проблемы с платежами.
«Мы были бы готовы поставлять его туда, но наши афганские партнеры готовы платить только наличными. И что нам тогда делать с этими «наличными»? При перевозке [наличных] в Российскую Федерацию могут возникнуть дополнительные вопросы и проблемы», — пояснил один из трейдеров на условиях анонимности.
За первые девять месяцев 2024 года российские компании увеличили поставки СУГ в Турцию и другие страны Азии на 45% до 1,2 млн т. по сравнению с тем же периодом 2023-го, подсчитали аналитики «Петромаркет». По их данным, за тот же период в европейском направлении экспорт снизился на четверть, до 1,3 млн т.
Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их незаконными и нелегитимными.
Читайте РБК в Telegram.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов