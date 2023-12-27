Forbes назвал Потанина предполагаемым участником капитала Yandex N.V.

Forbes: Потанин мог войти в капитал Yandex N.V. до разделения бизнеса

Потанин к началу осени скупил акции головной компании «Яндекса» на десятки миллионов долларов, выяснил Forbes. Представитель бизнесмена назвал это «предположениями и догадками»

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В капитал компании Yandex N.V вошли несколько участников пула потенциальных инвесторов ее дочерней компании «Яндекс», пишет Forbes со ссылкой на источники. Собеседники издания назвали одним из вероятных покупателей этих бумаг президента холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина. В рейтинге издания он является вторым богатейшим россиянином с состоянием $23,7 млрд.

Yandex N.V. не торгуется на американской бирже Nasdaq с 28 февраля 2022 года, сделки по бумагам компании проходят на внебиржевом рынке. Источники Forbes узнали о возможных покупках акций Yandex N.V. летом. По словам одного из них, в сделках приняли участие иностранные компании, а акции в числе прочих продавали «недружественные» держатели — иностранные фонды, которые «понимали, что им мало что светит [в этой инвестиции]». Близкий к «Яндексу» собеседник оценивает, что к сентябрю объем сделок Потанина измерялся десятками миллионов долларов.

К середине декабря в руках российских инвесторов было аккумулировано около 45% акций Yandex N.V., сказал собеседник издания.

Пакет акций Yandex N.V., который предположительно принадлежит Потанину, доминирует среди позиций других инвесторов из России, сообщил близкий к «Яндексу» собеседник Forbes. Несколько источников издания рассказали об интересе к акциям со стороны основного акционера ЛУКОЙЛа миллиардера Вагита Алекперова и еще одной компании. «Вопросы к деятельности ЛУКОЙЛа не относятся», — прокомментировали в нефтяной компании эти сведения.

Акции Yandex N.V. до сих пор пользуются спросом, есть некий покупатель-юрлицо, базирующийся в Евросоюзе, который скупает акции «Яндекса» в США и Европе, рассказал источник Forbes.

«Мы не комментируем предположения и догадки участников рынка», — сказал РБК представитель Потанина.

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Нидерландская Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс» — с 2022 года обсуждает различные варианты реорганизации. По сведениям Reuters, завершение сделки по реструктуризации «Яндекса» могут перенести на начало 2024 года.

Весной Bloomberg о поступившем от Потанина и Алекперов предложении «Яндексу» о покупке контрольного пакета в российском бизнесе компании. Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% в российском бизнесе «Яндекса», писало агентство. Его источники отметили, что стоимость акций определена с учетом распоряжения властей страны, согласно которому инвесторы из недружественных стран должны предоставить скидку в 50% при выходе из российских активов.

В ноябре агентство рассказало о вероятной продаже Yandex N.V. 100% российского бизнеса, а не 51%, как обсуждалось прежде. Bloomberg писал, что группы российских бизнесменов настроены целиком разорвать отношения с нидерландской компанией.