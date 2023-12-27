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«Коммерсантъ» узнал об отказе Avon от продажи российского бизнеса

«Коммерсантъ»: Avon отказалась от планов от продажи российского бизнеса
Avon принадлежит бразильской Natura&Co. Компания вела переговоры по продаже своего завода в Подмосковье, в том числе с Natura Siberica и ГК «Арнест», но потом поменяла планы, рассказали источники «Коммерсанта»
Фото: Bruno Rocha / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Bruno Rocha / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Косметическая компания Avon решила не продавать свои активы в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Компания была основана в конце XIX века в США, в 2020-м ее владельцем стала бразильская Natura&Co (другие ее бренды — Natura, The Body Shop, Aesop). Она прибрела Avon за $2 млрд.

В январе этого года глава Natura&Co Фабио Бербоза говорил Financial Times, что в России Avon сохраняет «автономное подразделение», которое не занимается импортом и экспортом. Он объяснял это тем, что компания предоставляет источник дохода для своих самозанятых торговых представителей.

Как пишет «Ъ», компания официально не заявляла о планах уйти с российского рынка, а только объявляла о решении приостановить инвестиции. Однако переговоры о продаже активов имели место.

Собеседники газеты сообщили, что потенциальному покупателю планировалось передать единственное предприятие, которое находится в Наро-Фоминске Московской области, и права на бренд Avon, но записанный кириллицей («Эйвон»). Среди возможных инвесторов были Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала, которая приобрела завод шведской косметической компании Oriflame в России.

По данным источников «Коммерсанта», в ноябре претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», но Natura&Co заявила, что решила не продавать бизнес в России.

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Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

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Сагал в интервью РБК рассказал детали сделки с Oriflame и планы по развитию завода. «Арнест» с 2011 года производил для шведской компании аэрозольную продукцию и косметику по контракту. Узнав о ее намерении уйти из России, производитель предложил себя в качестве покупателя завода в Ногинске Московской области.

Сделка закрылась в мае этого года: за российские активы Oriflame получила от «Арнеста» €28 млн, согласно отчетности шведской компании. Из них €25 млн Oriflame получила за завод, а еще €2,6 млн за логистическое оборудование были зачтены как кредиторская задолженность. Бренды Oriflame не продавались и не рассматривались в сделке.

«Арнест» намерен максимально загрузить приобретенный у Oriflame завод, в том числе за счет брендов других отечественных производителей. В масштабах бизнеса этот завод — небольшой, он дал группе лишь 7% роста продаж, но у него есть большой потенциал, отмечал Сагал.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
avon Natura Siberica уход с рынка
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