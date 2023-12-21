Производитель «Прелести» решил «довести до ума» бывший завод Oriflame

Группа «Арнест», выкупившая завод шведской Oriflame в России, планирует открыть там контрактное производство для российских косметических брендов. За два года доля российских производителей в заказах выросла с 30 до 70%

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Группа «Арнест», которая в начале 2023 года выкупила у шведской косметической компании Oriflame ее завод в России, планирует разрешить на нем контрактное производство для других российских брендов. Об этом в интервью РБК рассказал президент и бенефициар АО «Арнест» Алексей Сагал.

В апреле 2023 года Oriflame, которая еще в марте 2022 года приостановила экспорт произведенной в России продукции и маркетинговые инвестиции в стране, сообщила о продаже «Арнесту» 100% своего российского бизнеса Cetes Cosmetics LLC. Сделка закрылась в мае: за российские активы Oriflame получила от «Арнеста» €28 млн, cледует из отчетности шведской компании. Из них €25 млн Oriflame получила за завод, а еще €2,6 млн за логистическое оборудование были зачтены как кредиторская задолженность.

«Арнест» с 2011 года производил для Oriflame аэрозольную продукцию и косметику по контракту. «К моменту сделки у нас с ними был накоплен многолетний позитивный опыт работы», — рассказывает Сагал. Инициатива по сделке исходила от «Арнеста»: узнав, что шведская компания намерена продать свои производственные активы, группа предложила им рассмотреть продажу завода в Ногинске (Московская обл.). «Мы написали письмо, они нас приняли в тендер. В нем участвовало несколько компаний, но по результатам приняли решение работать с нами. Я уверен, существенную роль сыграла история наших многолетних отношений: они знали нас, наш сервис и наши стандарты», — объясняет президент «Арнеста».

С октября 2023 года бывшая российская «дочка» Oriflame была переименована в «Арнест Косметикс». В сделку вошли только производство и логистический комплекс в Ногинском районе (на этом заводе производились шампуни, гели для душа, дезодоранты, губная помада и т.д.). Бренды Oriflame не продавались и не рассматривались в сделке.

В масштабах бизнеса «Арнеста» приобретенный у Oriflame завод — небольшой, он дал группе лишь 7% роста продаж, но у него есть большой потенциал, уверен глава группы. Производством брендов Oriflame завод был загружен только на 10% — при мощностях 260 млн единиц продукции в год на нем производилось лишь 25 млн, отмечает Сагал. После покупки «Арнестом» загрузка завода выросла в два раза.



Задача «Арнеста» — максимально загрузить приобретенный у Oriflame завод, в том числе за счет брендов других отечественных производителей, делится планами президент компании: «Это перспективные мощности, которые надо довести до ума и дать возможность российским компаниям размещать там свои заказы. Обычно брендовые компании не пускают на свои заводы конкурентов. Но мы не считаем наших заказчиков своими конкурентами — приходите, заказывайте, можем работать в долгосрочной перспективе», — приглашает Сагал.

Если раньше у «Арнеста» были амбиции стать международным игроком в области контрактного производства, но теперь стратегия изменилась, говорит президент группы: «Мы поняли, что позиции международных компаний переменчивы — в один момент они могут снять все объемы, а головная боль останется у нас. Наша стратегия поменялась: приоритет для нас — внутренний рынок. Возможно, мы недооценивали собственные бренды. Мы делаем фокус на растущие российские компании, чтобы они развивались и давали нам больше заказов — как для внутреннего рынка, так и на экспорт».

После того, как международные производители косметики по разным причинам снизили свое присутствие на полках в России, «как грибы после дождя растут российские компании», отмечает Сагал: «Существует огромное количество стартапов, десятки, сотни компаний стали активно развиваться — это видно на маркетплейсах типа Wildberries и Ozon».

В этом году «Арнест» видит рост числа заказов со стороны российских компаний. В 2021 году на заказы со стороны российских компаний у «Арнеста» приходилось около 30%. По итогам 2023 года доля отечественных игроков в заказах выросла до 70%. «Мы считаем, что российские производители могут делать качественную современную продукцию. Но бренды должны знать, где ее производить. И им необязательно каждому иметь свой завод — мы открыты для них».

Год назад доля российских брендов на рынке была невелика — она составляла около 20%. «Остальные 80% — это либо были бренды зарубежных компаний, либо импорт. Сегодня доля российских компаний стремительно растет, — замечает Сагал. — Сколько она сейчас достигла, я не берусь оценить, но думаю, что 50% для нас — хорошая новость. Потому что бренды российские, заводы российские, качество российское, ингредиенты российские».



В прошлом году из-за нарушения логистических цепочек отечественные косметические заводы не могли выпускать часть продукции, вспоминает Сагал. Но сейчас практически все ингредиенты для производства аэрозолей и косметики «Арнест» закупает у российских поставщиков. Стратегическое сырье — спирт, газ и алюминий, всегда было российское, а за счет программ импортозамещения у большинства импортных компонентов нашлись качественные отечественные аналоги, а оставшийся импорт переориентировался на страны Азии, Ближнего зарубежья и других дружественных стран.



Сам «Арнест» — лидер среди производителей парфюмерно-косметической продукции в аэрозолях: компания занимает в этом сегменте долю более 65% на российском рынке. В успешном, по словам Сагала, 2021 году, когда АО «Арнест» отправлял на экспорт около одной трети продукции международных брендов, консолидированная выручка группы составила 22,8 млрд руб. В 2022 году продажи немного снизились — до 22,1 млрд руб., EBITDA составила 4,5 млрд руб, долг — 11,8 млрд руб.