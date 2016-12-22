Роскачество нашло мясо краба в крабовых палочках

По результатам исследования 30 образцов крабовых палочек семь брендов могут претендовать на знак качества, сообщили в Роскачестве. Кроме того, в некоторых палочках, которые изготавливаются из рыбного белка, нашли мясо краба

Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

«Российская система качества» (Роскачество) проанализировала 30 образцов крабовых палочек от брендов, пользующихся наибольшей популярностью у покупателей, и обнаружила мясо краба в палочках пяти торговых марок производства ООО «Вичюнай-Русь», говорится в поступившем в РБК сообщении организации. В них содержание мяса краба превышает 20 мг/кг, в случае с марками Columbus и VICI — 160 мг/кг.

Крабовые палочки изготавливаются из рыбного белка сурими.

Также в Роскачестве измерили содержание рыбного фарша в крабовых палочках, для этого сотрудники измерили содержание белка. Обычные крабовые палочки должны содержать от 5 до 14% белка, а в палочках, претендующих на знак качества, белка должно быть не менее 8%, а крахмала — не более 14%.

В случае с 18 торговыми марками доля белка оказалась меньше 8%, а в продукции 15 брендов доля крахмала превышала 14%. Кроме того, в образцах девяти торговых марок специалисты Роскачества обнаружили соевый белок.

«В большинстве случаев», говорится в сообщении, был обнаружен натуральный краситель кармин, но в безопасном количестве, а в трех случаях его содержание «оказалось слишком низким» — в Роскачестве предположили, что производители использовали экстракт паприки.

В четырех случаях сотрудники организации нашли бактерии клостридии.

Количество консервантов во всех исследованных Роскачеством крабовых палочках оказалось в пределах нормы, сообщили в организации.

В Роскачестве заявили, что на знак качества могут претендовать крабовые палочки: «Санта Бремор «Снежный краб», «VICI Приорити», «Меридиан «Снежный краб», «Русское море «Снежный краб», «А'море», Fish House, Tokimo «Снежный краб».

В середине декабря в Роскачестве отчитались о проверке 49 брендов водки: в организации заявили, что этот алкогольный напиток стал одним из самых качественных товаров 2017 года. По результатам проверок сотрудники не выявили «ни одного нарушения» законодательства.

В прошлом году организация совместно с Росалкогольрегулированием проверила игристые вина и обнаружила отклонения в 17 образцах из 56.