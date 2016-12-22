Роскачество сравнило батоны в разных регионах

Роскачество провело исследование нарезных батонов в Северо-Западном федеральном округе. Было установлено, что их качество выше, чем у хлеба в Центральном округе, проверенного ранее. О результатах тестов сообщается на сайте организации.

Проверена была продукция 16 торговых марок, закупленная в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге.

Продукция только одной из 16 проверенных марок не соответствует ​ГОСТу по количеству жира. В ЦФО таких производителей было 11. Возбудителей картофельной болезни не обнаружили ни в одном из образцов.

Все исследованные Роскачеством образцы хлеба соответствуют нормам по требованиям безопасности и не содержали пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Отклонение по микробиологическим показателям было обнаружено в одном случае, но оно не являлось нарушением.

Улучшители и отбеливатели не были обнаружены ни в одном образце, но в некоторых присутствовали следы сорбиновой кислоты (искусственного консерванта).

Продукция проверялась в шести аккредитованных испытательных центрах. Исследование учитывало 48 параметров качества и безопасности.

В сентябре Роскачество исследовало нарезные батоны 65 производителей из ЦФО и обнаружило, что 12 образцов (около 18%) не соответствуют требованиям качества. Около 42% батонов при этом оказались повышенного качества, а еще 40% признали безопасными.