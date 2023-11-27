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Би-би-си узнала о планах ОАЭ по сделкам с нефтью на саммите по климату

Би-би-си: ОАЭ планировали использовать саммит ООН по климату для сделок с нефтью
ОАЭ, которые в этом году принимают саммит ООН по климату, планировали использовать его как возможность обсудить сделки по нефти и газу с 15 странами. Президентом конференции назначен глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

ОАЭ, которые в этом году принимают саммит ООН по климату, планировали использовать конференцию как возможность заключить сделки по нефти и газу, сообщает Би-би-си со ссылкой на утекшие документы команды, отвечавшей за организацию мероприятия. В них говорится о планах принимающей стороны обсудить такие сделки с 15 странами.

Конференция ООН по климату COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Президентом саммита был назначен глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер.

Документы, полученные журналистами Centre for Climate и Би-би-си, были подготовлены ОАЭ для встреч с представителями как минимум 27 правительств иностранных государств в преддверии COP28 и предназначены для аль-Джабера. В них предлагались «темы для обсуждения». В частности, для Китая, как следует из документов, ADNOC готова была «совместно оценить международные возможности СПГ» в Мозамбике, Канаде и Австралии. Также, по данным Би-би-си, колумбийскому министру предлагалось сообщить о готовности нефтяной компании Абу-Даби поддержать Колумбию в разработке ископаемых видов топлива.

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Заправочная станция Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в Объединённых Арабских Эмиратах

К министру охраны окружающей среды Бразилии глава ADNOC должен был обратиться за помощью в одобрении предложения о приобретении пакета акций крупнейшей в Латинской Америке нефтегазоперерабатывающей компании Braskem за $2,1 млрд.

Среди других 15 стран, с которыми планировалось обсудить проекты по разработке нефти и газа, в документах также значатся Германия и Египет. Германию, в частности, ADNOC должна была заверить в готовности «продолжать поставки СПГ».

Помимо того, Саудовской Аравии и Венесуэле в документах предлагалось сказать, что «нет никакого противоречия между устойчивым использованием природных ресурсов любой страны и ее приверженностью борьбе с изменением климата».

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Кроме того, ОАЭ подготовили темы для обсуждения возможностей для Masdar — это государственная компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии — с 20 странами, включая Великобританию, США, Францию, Германию, Нидерланды, Бразилию, Китай, Саудовскую Аравию, Египет и Кению.

Однако представители 12 стран сообщили Би-би-си, что коммерческая деятельность во время таких встреч либо не обсуждалась, либо они вообще не состоялись.

Би-би-си отмечает, что от президента конференции ООН по климату требуется, чтобы он действовал без предвзятости, предрассудков, фаворитизма, корысти.

Представители принимающей стороны не стали отрицать использование встреч в преддверии COP28 для деловых переговоров и заявили, что «частные встречи являются частными». Что именно обсуждалось, собеседники Би-би-си отказались комментировать.

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что президент США Джо Байден пропустит саммит ООН по климату — предположительно, он слишком поглощен войной между Израилем и ХАМАС. При этом в конференции примут участие король Великобритании Карл III, папа римский Франциск и лидеры примерно 200 стран мира, сообщала газета.

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Теги
Елена Чернышова
саммит по климату ОАЭ сделки нефть
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