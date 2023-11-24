Госкомпания из ОАЭ заинтересовалась долей BASF в СП с акционерами «Альфы»

Долей немецкого концерна BASF (73%) в Wintershall Dea заинтересовались как минимум две компании — Abu Dhabi National Oil Company и британская Harbour Energy Plc., рассказали источники Bloomberg. Оставшейся долей владеет LetterOne

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) изучает возможность приобретения Wintershall Dea — крупнейшей независимой нефтегазовой компании в Европе, принадлежащей нефтехимическому концерну BASF (73%) и LetterOne (27%), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, ADNOC ведет переговоры о покупке доли BASF, которую оценили более чем в $11 млрд. О том, будут ли изменения в доле LetterOne, которую в 2013 году учредили Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (в настоящее время не входят в совет директоров компании), Bloomberg не сообщает.

Помимо компании из ОАЭ, долей немецкого концерна в Wintershall также заинтересована британская нефтегазовая Harbour Energy Plc., уточнили источники. В то же время, по их словам, любая возможная сделка состоится только в следующем году, поскольку российскому правительству еще необходимо одобрить уход Wintershall Dea из страны.

Wintershall Dea объявила о решении покинуть российский рынок в январе этого года. В компании заявили, что на справедливую стоимость долей в российских совместных предприятиях «существенное влияние оказывает внешнее вмешательство», такое как указ президента Владимира Путина о запрете «Газпрому» исполнять обязательства перед иностранными лицами из недружественных стран по оплате поставок горючего природного газа и газового конденсата, добытых на ряде российских месторождений.

В частности, утвержденным правительством документом была введена предельная цена на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 руб. за 1 тыс. куб. м, после — 5464 за 1 тыс. куб. м. Общий убыток от ухода из России в Wintershall Dea оценили в €5,3 млрд.

Wintershall Dea в России вместе с «Газпромом» участвует в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Помимо этого, компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2» (владеет 15,5%) наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд — Wintershall Dea вложила €730 млн).

В июле глава Wintershall Dea Марио Мерен объявил, что компания начала отделение западного бизнеса от предприятий в России. Точные сроки полного выхода из России Мерен тоже не назвал, лишь сказал, что процесс будет долгим. Главы Wintershall признал, что препятствий для этого «все больше и больше». «Если вы посмотрите на ситуацию четырех или пяти западных компаний, которые тоже хотели бы выйти из России, они столкнулись с похожими сложностями», — отметил он тогда.