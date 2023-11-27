Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ с перечнем компаний, которым дается право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечне в том числе указаны Всероссийский банк развития регионов, «Роснефть» и несколько ее дочерних предприятий, в том числе «Башнефть».

Указ подписан в связи с необходимости «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» США и других государств, отмечается в документе.

Материал дополняется