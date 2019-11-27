Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа. По тому решению Арбитража, отменить которое отказался суд, «Газпром» требовал от украинской компании выплаты штрафов на $56 млрд.
В итоге Арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд до 5 млрд куб. м и оставил принцип «бери и плати» лишь при закупке 80% этого объема. При этом Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы.
Решение по спору о транзите между российской и украинской компаниями Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес 28 февраля 2018 года. Арбитры тогда частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге с учетом долга «Нафтогаза» российская компания осталась должна украинской примерно $2,6 млрд и проценты. Апелляцию на решение по транзиту в суд «Газпром» направил в марте 2018 года.