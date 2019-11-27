Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд не поддержал жалобу «Газпрома» на решение Арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд. «Украина снова побеждает!» — отреагировал на эту новость исполнительный директоров «Нафтогаза» Юрий Витренко

Суд отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Полная победа! Украина снова побеждает!» — написал он.

«Отклонена апелляция «Газпрома» на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В том решении полностью отменялись требования «Газпрома» по «бери или плати», — пояснила журналистам представитель «Нафтогаза» Украины Алена Осмоловская.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Газпрома».