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Бизнес ,  
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Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд не поддержал жалобу «Газпрома» на решение Арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд. «Украина снова побеждает!» — отреагировал на эту новость исполнительный директоров «Нафтогаза» Юрий Витренко

Суд отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Полная победа! Украина снова побеждает!» — написал он.

«Отклонена апелляция «Газпрома» на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года. В том решении полностью отменялись требования «Газпрома» по «бери или плати», — пояснила журналистам представитель «Нафтогаза» Украины Алена Осмоловская.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Газпрома».

Общество
Миллер назвал препятствие для продолжения транзита газа через Украину

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа. По тому решению Арбитража, отменить которое отказался суд, «Газпром» требовал от украинской компании выплаты штрафов на $56 млрд.

В итоге Арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд до 5 млрд куб. м и оставил принцип «бери и плати» лишь при закупке 80% этого объема. При этом Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы.

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«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом

Решение по спору о транзите между российской и украинской компаниями Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес 28 февраля 2018 года. Арбитры тогда частично удовлетворили требования «Нафтогаза» и постановили, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге с учетом долга «Нафтогаза» российская компания осталась должна украинской примерно $2,6 млрд и проценты. Апелляцию на решение по транзиту в суд «Газпром» направил в марте 2018 года.

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: «Нафтогаз Украина», Украина
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