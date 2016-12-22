Microsoft смогла обойти Apple по рыночной капитализации

Microsoft смогла ненадолго занять первую строчку, однако к концу дня Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира. Производитель iPhone держится в лидерах в течение последних восьми лет

Фото: Mike Blake / Reuters

Microsoft в ходе торгов в понедельник ненадолго смогла обойти по рыночной капитализации компанию Apple, сообщает Bloomberg. Это произошло после заявления Дональда Трампа в интервью The Wall Street Journal о том, что тарифы могут затронуть ноутбуки и мобильные телефоны, импортируемые из Китая, уточняет Reuters.

На некоторый промежуток времени рыночная стоимость Apple составляла $812,6 млрд, тогда как капитализация Microsoft достигла $812,9 млрд.

К концу торговой сессии производитель iPhone вернул себе лидерство. Акции компании выросли в цене на 1,4%, капитализация достигла $ 828,64 млрд, акции Microsoft подорожали на 3,3%, капитализация составила $822,9 млрд.

В начале ноября Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. В частности, доход за три месяца составил $62,9 млрд, что на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года.

В августе Apple стала самой дорогой компанией мира, чья рыночная стоимость превысила $1 трлн. Это произошло на фоне хорошей квартальной отчетности корпорации. Капитализация компании тогда составила $1,006 трлн.

Apple удерживает лидерство по рыночной капитализации с 2011 года с тех пор, как обошла нефтяного гиганта Exxon Mobil. Однако компания не первый раз ненадолго теряет этот статус. В частности, дважды это происходило в 2016 году, когда компания уступила лидерство холдингу Alphabet, материнской структуре Google.