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«Магнит» станет владельцем крупнейшей сети на Дальнем Востоке

«Магнит» получит 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери»
Вторая по обороту розничная сеть в стране купит долю 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери». «Магнит» также получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части. Текущая оценка всей компании — 20–25 млрд руб.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ретейлер «Магнит» (MGNT) заключил соглашение с компанией «Дальний Восток Невада», которой принадлежит ретейлер «Самбери», о покупке 33,01% компании. В рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшейся части дальневосточной компании в течение пяти лет, рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

В торговой сети «Магнит» подтвердили эту информацию, уточнив, что сделка будет осуществляться после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Закрытие сделки запланировано на лето 2024 года. Чью именно долю «Магнит» планирует выкупить в дальневосточной торговой сети и какова сумма сделки, источник РБК не раскрывает, в самом «Магните» эти вопросы не комментируют. РБК направил запрос в «Самбери».

Что такое «Самбери»

Сеть «Самбери» была основана в 1990-е годы. Сейчас, по собственным данным, у ретейлера 291 магазин — 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Суммарный объем торговой площади у компании составляет 211 тыс. кв. м. Ее магазины представлены более чем в 50 населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Кроме того, «Самбери» арендует три распределительных центра в Хабаровске и один во Владивостоке, а также кросс-докинговый склад в Благовещенске.

По данным СПАРК, выручка ООО «ДВ Невада» в 2022 году составила 70,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Прогнозный оборот «Самбери» на 2023 год, как утверждает источник РБК, ожидается на уровне примерно 100 млрд руб. Основной владелец компании — предприниматель Юрий Егоров, ему принадлежит 43,7%. Еще 29,45% у Марины Меркуловой, 21,85% — у Сергея Булыгина, 5% — у Льва Волкова.

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Чем известен покупатель

«Магнит» — второй по обороту ретейлер в стране после X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий, изначально она развивалась как дистрибьютор бытовой химии. В 1998 году появились первые магазины розничной сети. В 2018 году Галицкий продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те в свою очередь в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022-го 66,8% акций ретейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023 года «Магнит» реализует программу выкупа акций у иностранных инвесторов.

На конец первого полугодия этого года «Магнит» управлял более чем 28,3 тыс. магазинов в 4,1 тыс. населенных пунктах страны. По собственным оценкам, ретейлер занимал 12,8% российского продовольственного рынка. Выручка компании в первом полугодии 2023 года составила 1,2 трлн руб. — на 8,2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 16,5%, до 37,3 млрд руб.

«Самбери» — не первое крупное приобретение, которое «Магнит» запланировал на ближайшее будущее. На прошлой неделе стало известно, что ретейлер договорился о покупке маркетплейса KazanExpress у его основателей и AliExpress, чтобы развивать на его базе «Магнит маркет». Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.

Сумма и значение покупки «Самбери»

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает общую стоимость «Самбери» в 20–25 млрд руб., исходя из чего покупка 33,01% долей может обойтись «Магниту» в 6,6–8,3 млрд руб.

Дальний Восток — крайне привлекательный регион, где федеральная розница пока слабо представлена, отмечает Бурмистров. Освоение Дальнего Востока за счет покупки готового игрока обойдется «Магниту» дешевле, чем органическое развитие, считает эксперт. «Самбери», в свою очередь, интеграция с «Магнитом» позволит упрочить позиции на фоне нарастающей конкуренции со стороны «Пятерочки», резюмирует Бурмистров.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что Дальний Восток оставался последним регионом, где федеральная розница не была широко представлена. Интерес сетей к региону аналитик связывает с развитием там крупных промышленных и транспортно-логистических проектов и, соответственно, ростом благосостояния местного населения. Перспектив самостоятельного развития местных сетей Ибрагимов не видит как в целом, так и в случае, если бы федеральные игроки заходили в регион самостоятельно и начинали бы конкурировать с локальными, поэтому продажа — логичный шаг.

Акции «Магнита» на Мосбирже отреагировали на сообщение о сделке ростом — по состоянию на 17:15 мск бумаги подорожали на 2,22%, до 6044,5 руб., а капитализация — до 617,2 млрд руб.

Как федеральные сети развиваются на Дальнем Востоке

В 2021 году крупнейшие ретейлеры Дальнего Востока — «Самбери», «Красный Яр» и «Слата» объединились в альянс, получивший название «Восточный союз». Его возглавила экс-глава «Магнита» Ольга Наумова. Как отмечал тогда гендиректор «Самбери» Лев Волков, в регионе много проблем, таких как удаленность от центральной части России и длительная транспортировка товаров, недостаток местных производителей и поставщиков, а также зависимость от китайского импорта свежих овощей и фруктов, решить которые поодиночке даже крупные местные сети не могли. «Восточный союз» намеревался выстроить управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными сетями, наладить собственный импорт.

С сентября 2022 года освоением Дальневосточного региона занимается крупнейший ретейлер в стране — X5 Group, которая заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и запланировала 10 млрд руб. на открытие магазинов и строительство распределительных центров в регионе. В 2022 году X5 Group выкупила 70% в капиталах «Красного Яра» и «Слаты» и получила опцион на выкуп оставшихся долей. Тогда в «Восточном союзе» заверяли, что альянс продолжит существование. В прошлом году также сообщалось, что X5 Group может стать совладельцем и «Самбери».

Помимо X5 Group, на Дальнем Востоке работают сети «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор» и «Маяк») и «Красное и Белое», открывшая первые магазины во Владивостоке в ноябре прошлого года.

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Мария Котова Мария Котова
Ретейлеры розничные сети Дальний Восток
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