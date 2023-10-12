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Компания семьи экс-главы Минсельхоза купила производителя зерна «Мирагро»

Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза приобрел производителя зерна «Мирагро»
Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза приобрел производителя зерна «Мирагро» у сына бывшего вице-губернатора Кубани. Актив расположен в одном из самых плодородных районов Краснодарского края и оценивается около 2 млрд руб.
Фото: Агрокомплекс
Фото: Агрокомплекс

Один из крупнейших российских агрохолдингов, «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», приобрел 100% производителя зерновых ООО «Мирагро», следует из данных ЕГРЮЛ. Предприятие сменило собственников 11 октября. Прежде его основным владельцем с долей 70% был основатель компании Direct.Farm Андрей Долуда — сын бывшего вице-губернатора Кубани и экс-атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Еще 30% «Мирагро» принадлежало Юрию Семенову. Доли бывших владельцев «Мирагро» находились в залоге по кредитному договору с ВТБ, после перехода компании к новому владельцу залоговое обременение было снято.

Компания «Мирагро» специализируется на выращивании зерновых и масличных в Краснодарском крае. Сельхозпредприятию принадлежит 7,5 тыс. га земель.

«Мирагро» была учреждена в 2016 году Андреем Долудой. Спустя месяц 58% компании приобрела УК «Дело», один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. В 2017–2019 годах группа контролировала 100% «Мирагро», но в мае 2019 года Долуда вновь стал единственным владельцем компании. Так было до ноября 2021 года, когда владельцем 30% «Мирагро» стал Юрий Семенов.

Выручка «Мирагро» за 2022 год составила 464,5 млн руб., относительно 2021 года она снизилась на 30,7%. Чистый убыток за 2022 год составил 77 млн руб. по сравнению со 141,5 млн руб. прибыли за предыдущий год.

Курганинский район — один из самых плодородных районов Краснодарского края: в соответствии с данными Росстата в 2022 году урожайность озимой пшеницы в этом регионе составила 67,5 ц/га, отмечает инвестбанкир Илья Шумов. Цена сельхозземель в этом регионе, по его оценкам, может достигать 250–300 тыс. руб. за 1 га, т. Исходя из этого, в пересчете на 7,5 тыс. га, которыми владеет ООО «Мирагро», весь бизнес компании может быть оценен в 1,9–2,2 млрд руб., говорит Шумов.

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Агрохолдинг входит в пятерку крупнейших российских производителей молока, мяса и сахара. Компания выпускает продукцию под брендом «Агрокомплекс Выселковский». «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» занимает второе место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России по версии компании BEFL. По состоянию на май 2023 года «Агрокомплексу им. Н.И. Ткачева» принадлежало 1,104 млн га сельхозземель — больше было только у «Мираторга» (1,105 млн га).

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РБК направил запрос в «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Мирагро».

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
сельское хозяйство АПК Краснодарский край «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»
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