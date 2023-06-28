«Магнит» втрое увеличит объем выкупа акций у иностранцев

На фоне высокого спроса «Магнит» решил увеличить объем выкупа своих акций у иностранцев — если еще в середине июня речь шла только о 10%, то сейчас — уже о почти 30% капитала. Инвесторы готовы выйти даже с 50-процентным дисконтом

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

«Магнит» (MGNT) выкупит до 30,37 млн своих акций (или 29,8% уставного капитала; общий free-float ретейлера — примерно 66%) у иностранных инвесторов, сообщила компания. Таким образом, один из крупнейших российских ретейлеров скорректировал параметры ранее объявленного тендерного предложения для своих акционеров: первоначальные условия с «целью предоставления ликвидности инвесторам» (выкуп до 10,191 млн акций или 10% уставного капитала) — «Магнит» объявил в середине июня.

Решение о выкупе, которое было принято «в связи с запросами от международных инвесторов», прошло одобрение правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, и впервые позволило держателям публичных бумаг рассчитывать на выплаты в юанях, евро или долларах на свои счета, даже за рубежом. Сразу после анонса о buy back, стоимость бумаг «Магнита» выросла почти на 9% и по-прежнему сохраняет положительную динамику: на конец торгового дня 28 июня, она составила 4,8 тыс руб. против примерно 4,5 тыс руб. на середину июня.

Увеличить объем выкупа компания решила в связи с интересом со стороны акционеров, «значительно превышающим первоначальные ожидания компании», а также в связи с большим количеством «поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение [объема выкупа], в целях наиболее полной реализации их пакетов». Изначально объявленными условиями выкупа было предусмотрено, что в случае если предложением решит воспользоваться большее число инвесторов, чем установлено лимитом, то выкуп будет осуществляться пропорционально. «Именно из-за этого принципа и на небольшом объеме предложения, инвесторам со значительными пакетами было невыгодно участвовать в продаже в первоначальной конфигурации. Поэтому и возник запрос к компании на увеличение, чтобы было больше шансов реализовать все бумаги сразу», — отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров с инвесторами.

О высоком интересе к выходу из «Магнита» со стороны иностранных инвесторов также сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. «Наконец-то кто-то дал возможность крупным и институциональным инвесторам выйти из активов в России, в которых у них нет никаких перспектив, — приводит издание слова одного из собеседников. — Всем нравится, что можно выйти не только в рублях, но и в евро, и в долларах, и на зарубежные счета». Исторически в числе инвесторов «Магнита» было много иностранцев, включая BlackRock, Vanguard, Van Eck, Nordea, Dodge & Cox, Norges Bank и другие. Основной акционер ретейлера сейчас — инвестиционная Marathon Group (владеет 29,2% акций компании).

На увеличенный объем предложения, как и в случае с первым этапом, будут предусмотрены следующие условия по выкупу:

Цена приобретения установлена на уровне 2215 руб. за акцию;

приобретения установлена на уровне за акцию; Предложение касается как прямых владельцев акций, так и банка JPMorgan Chase Bank N.A. — депозитария расписок ретейлера;

Покупатель — ООО «Магнит Альянс», «дочка» «Магнита»;

Расчеты со всеми акционерами компания планирует завершить до начала августа;

После завершения выкупа «Магнит» ожидает, что сохранит «статус публичной компании» с листингом на Московской бирже.

Что у «Магнита» с долгом С учетом скорректированных условий по объему выкупа, вся текущая заявленная программа может обойтись компании в 67,2 млрд руб. Согласно отчетности ретейлера, его выручка по итогам 2022 года составила 2,351 трлн руб. (+26,7% в 2021-ому), чистый долг на 31 марта составил 566 млрд руб. (-17% к первому кварталу 2022 года). Долг полностью представлен в рублях. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец первого квартала 2023 года составило 2,2x по сравнению с 3x на 31 марта 2022-го (в соответствии с МСБУ 17 соотношение чистый долг / EBITDA составил 0,7х на 31 марта 2023 года). Как подчеркивали аналитики, деньги на проведение как первичного выкупа, так и в случае его увеличения у «Магнита» есть: по итогам года сеть накопила 315 млрд руб. денежных средств на своих счетах, что более чем в четыре раза выше, чем в прошлом году. Для сравнения, выручка основного конкурента «Магнита» — X5 Group (FIVE; сети «Пятерочка», «Перекресток» и др.) по итогам 2022-го составила 2,6 трлн руб.Коэффициент чистый долг / EBITDA по МСФО на 31 марта составил 2,65x (1,13x до применения МСФО 16).

Что говорят аналитики о перспективах отрасли и «Магнита»

Эксперты расходятся в оценках перспектив российского food-ретейла. «Инфляция сильно замедлилась в начале года, а догоняющий рост издержек давит на рентабельность отрасли. Драйверов для опережающего рынок роста пока нет», — полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. «Вызовом для ретейлеров в текущем году станет замедление инфляции, из-за чего мы можем увидеть сокращение темпов роста выручки по сравнению с прошлым годом», — соглашается аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Она ожидает, что одним из драйверов для ретейлеров в текущем году может стать развитие через схему M&A.

Более оптимистичный взгляд у главного аналитика «Открытие Инвестиции» Алексея Корнилова: «Экономика находится в стадии восстановления с низким уровнем безработицы — это позитивно сказывается на росте потребительских расходов и на ретейле в целом».

Конкретно «Магнит» выглядит устойчиво, признают аналитики — акции компании видятся им привлекательными, хотя и с некоторыми нюансами. «Магнит показал неплохие результаты по итогам первого квартала 2023 года, компания зарабатывает, пусть результаты и слабее показателей прошлогодних уровней. В секторе (в ретейле — РБК) «Магнит» — одна из наиболее интересных бумаг», — отмечает Пучкарев. «Кроме того, ретейлеры способны довольно эффективно перекладывать инфляционные издержки на плечи потребителей. На фоне этого акции компании сохраняют привлекательность», — добавляет Корнилов.

«Мы продолжаем положительно оценивать бизнес с фундаментальной точки зрения: у группы высокая доля выручки приходится на актуальный формат у дома, компания фокусируется на масштабировании быстрорастущего сегмента дискаунтеров. Компания уже опубликовала отчет, что является положительным шагом для увеличения прозрачности бизнеса», — перечисляет Буйлакова, добавляя при этом, что сохраняется вопрос по назначению совета директоров и проведению ГОСА (годового общего собрания акционеров).

Нариман Тайкетаев, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР, напоминает, что оборот розничной торговли продовольственными товарами в прошлом году вырос в номинальном выражении на 13% достигнув 21 трлн руб., что при уровне продуктовой инфляции в почти 15% означает снижение рынка в реальном выражении примерно на 2%. «Падение реальных располагаемых доходов населения и рост цен повлияли на потребительское поведение. В частности, усилился переток покупателей из гипермаркетов и супермаркетов в формат магазинов у дома и магазинов-дискаунтеров. Кроме того, потребители увеличивали долю приобретения товаров, реализуемых магазинами под собственными торговыми марками (поскольку цены на них как правило ниже аналогичных брендированных товаров) и товаров, реализуемых со скидками в рамках различных промоакций, проводимых магазинами». На сектор розничной торговли, по словам собеседника РБК, в текущем году будет продолжать оказывать влияние стагнация покупательной способности населения, сокращение объемов потребления и переход к более низким ценовым категориям товаров: «В отличие, например, от европейского рынка, рынок продовольственной розницы в России остается все еще достаточно фрагментированным. Доля лидера рынка «X5 Group» составляет около 13%, а сеть «Магнит» сохраняет за собой второе место с оценочной долей рынка около 11%».

С какими результатами работает российский ретейл Данные компаний за I квартал 2023 года (изменения приведены год-к-году, если ретейлер их раскрывал). Выручка «Магнит»: 596,8 млрд руб (+9%)

X5 Group: 695,4 млрд руб (+15,3%)

«Лента» (LENT): 124,6 млрд руб (-5,8%)

FixPrice (FIXP): 65,9 млрд руб (+5,2%) Чистая прибыль «Магнит»: 15,4 млрд руб (10,9 млрд руб.)

X5 Group: 12,17 млрд руб (5,02 млрд руб.)

«Лента»: -2,5 млрд руб (735 млн руб)

FixPrice: 5,9 млрд руб. EBITDA «Магнит»: 35,2 млрд руб (-6,4%)

X5 Group: 40,24 млрд руб (-5,4%)

«Лента»: 2,6 млрд руб (-62%)

FixPrice: 11,4 млрд руб LFL (продажи на одних и тех же торговых объектах, без учета открытия/закрытия точек) «Магнит»: +6,1%

X5 Group: +6,5%

«Лента»: -5,6%

FixPrice: -5,1%

«Магнит», который Мосбиржа переместила на третий уровень листинга (в связи с чем его акции потенциально могут исключить из индекса IMOEX), имеет шансы остаться инструментом, близким к «голубым фишкам» как минимум де-факто, считают собеседники РБК. «Если ретейлер [сможет назначить совет директоров и провести ГОСА] до сентября 2023 года, когда пройдет пересмотр базы расчета индекса, то эмитент сможет сохранить свое место в нем и бумагам могут вернуть первый уровень листинга на Московской бирже», — полагает Буйлакова. «В акциях «Магнита» высокая ликвидность, бумаги воспринимаются рынком в качестве голубой фишки, несмотря на переход в третий уровень листинга», — добавляет Пучкарев.