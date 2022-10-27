Сечин назвал BP «теневым акционером» «Роснефти»

BP не выполнила свое решение о продаже доли в «Роснефти», которое озвучила в конце февраля, сообщил Сечин. Он также рассказал, что на открытые для BP счета перечислены дивиденды за второе полугодие прошлого года — $700 млн

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BP продолжает оставаться «теневым акционером» «Роснефти», несмотря на заявление о продаже доли. Об этом сообщил глава российской госкомпании Игорь Сечин на Веронском евразийском экономическом форуме в Баку, передает корреспондент РБК.

«Хотел бы проинформировать уважаемых коллег о том, что несмотря на яркие заявления совета директоров ВР от 27 февраля текущего года о принятом решении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться, я бы сказал, «теневым» акционером», — сообщил Сечин.

По его словам, BP не участвует в работе органов управления компании, но сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды. Сечин также сообщил «друзьям из ВР», что дивиденды в размере $700 млн за второе полугодие 2021 года перечислены на открытые для них счета.

Глава «Роснефти» указал, что доходы ВР от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с российской компанией составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций около $10 млрд, что, по его мнению, является «отличной компенсацией» за вложение капитала.

Сечин добавил, что, несмотря на «отсутствие финансирования от партнера», реализация совместных проектов продолжается. Так, «Роснефть» в запланированный срок ввела в эксплуатацию газовый проект «Харампур» (ЯНАО), который позволил увеличить добычу компании на 11 млрд куб. м в год.

Совет директоров BP объявил в конце февраля, что компания продает свою долю в «Роснефти» — 19,75%, а Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли выходят из совета директоров российской компании. Британская компания также сообщила о выходе из трех cовместных предприятий с компанией в России. Это произошло после критики BP на фоне начала военной операции России на Украине: отдельные британские политики потребовали от нее продать долю в «Роснефти», писала газета Financial Times со ссылкой на источники 25 февраля.

В начале марта британская компания также сообщила, что не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. При этом BP указала, что готова сделать исключение в случае угрозы безопасности поставок.



В мае компания сообщила, что за первый квартал 2022 года получила убыток в $20,38 млрд. В основном он связан с решением о выходе из «Роснефти» и других российских проектов.

РБК направил запрос в пресс-службу BP.