В Индии предложили госкомпаниям подумать о выкупе доли BP в «Роснефти»
Министерство нефти и природного газа Индии обратилось к национальным энергетическим компаниям с государственным участием с просьбой оценить возможность покупки у британской BP доли попавшей под западные санкции «Роснефти». Об этом со ссылкой на два источника пишет индийское издание Economic Times.
«Министерство нефти на прошлой неделе сообщило о своем намерении компаниям ONGC Videsh, Indian Oil, Bharat Petro Resources, Prize Petroleum — дочерней компании Hindustan Pertoleum, Oil India и GAIL», — сообщает издание.
Ни индийское правительство, ни компании не комментировали возможности покупки доли «Роснефти». В BP индийскому изданию не стали комментировать эти сообщения. РБК направил запрос в Министерство нефти и природного газа Индии, BP, а также в «Роснефть».
Economic Times сообщает, что предложение к компаниям оценить возможность выкупа у BP доли «Роснефти» прозвучало после встречи в марте главы британской компании Бернарда Луни с министром нейти Индии Хардипом Сингхом Пури.
Индия считается одним из крупнейших потребителей нефти в мире, на импорт приходится около 85% от всего объема ее потребления. Ежедневно Индии необходимо 5 млн баррелей нефти.
Также, пишет издание, министерство обратилось к компании OVL с предложением рассмотреть возможность покупки у Exxon Mobile 30%-ной доли в дальневосточном проекте «Сахалин-1». OVL уже владеет 20% в этом проекте.
В марте Exxon заявила о прекращении работы в России, в том числе по проекту «Сахалин-1».
«Один из источников заявил, что индийские компании надеются получить доли в российских активах по сниженным ценам с учетом связанного с ними риска», — пишет Economic Times.
«Страх заключается в том, что эти инвестиции могут застрять в России, поскольку санкции могут помешать нам поставлять нефть и газ в Индию», — приводит издание слова одного из источников.
Совет директоров британской BP объявил 27 февраля, что компания продает 19,75% «Роснефти», а главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли немедленно выходят из совета директоров «Роснефти». BP также объявила о выходе из трех cовместных предприятий с «Роснефтью» в России.