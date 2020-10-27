Суд снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе

Окружной суд в Гааге снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya, принадежащих «Союзплодоимпорту», в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Решение опубликовано на сайте судебной системы Нидерландов.

Решение о наложении ареста на водочные бренды Апелляционный суд Гааги принял в мае этого года. Истцами были экс-акционеры компании ЮКОС — компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Арест был наложен в рамках спора о возмещении бывшим акционерам за экспроприацию нефтяной компании.

Право России на бренды российский Верховный суд утвердил в 2001 году.

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