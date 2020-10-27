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Россияне стали закупаться к Хеллоуину плащами вампиров и БДСМ-комплектами

Искусственная кровь, плетки, тыквы и коронавирусные футболки. Эти и другие товары россияне стали скупать в преддверии Хеллоуина. Ритейлеры проанализировали возросший спрос россиян
Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries зафиксировали рост продаж товаров для Хеллоуина. Их данные есть в распоряжении РБК. Оказалось, что помимо уже традиционных для конца октября костюмов россияне стали чаще покупать специальный грим, товары для взрослых, а также предметы одежды с символикой коронавируса.

Ozon подсчитал, что продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в 6 раз по сравнению с октябрем 2019. В основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов.

Для детей также покупают костюмы, их продажи в октябре выросли на 333% к такому же периоду прошлого года. В топе предпочтений детей — костюмы-кигуруми (покрывающие все тело) в виде пикачу и единорогов.

Выросли продажи карнавальных масок (+102%), а также грима (+138%). Вверх пошел спрос и на искусственную кровь, которую, как говорят в Ozon, приобретают «самые увлеченные покупатели». За последние две недели ее стали заказывать в 9,5 раз чаще по сравнению с началом месяца.

Россияне также стараются украсить свой дом перед праздником, покупая тыквы. Их продажи выросли в 10 раз год к году. С той же целью приобретают искусственную паутину, постеры и подвесные украшения — их продажи в октябре выросли на 53%.

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Фото: Jeenah Moon / Getty Images

Другой онлайн-ритейлер Wildberries также отмечает, что интерес к такого типа товарам пошел вверх. С 19 по 25 октября их клиенты заказали на 153% больше товаров для Хеллоуина, чем за тот же период прошлого.

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Вырос спрос на маски (+78%), наборы для различных образов (+142%) для детей и взрослых и специальный грим (+82%). Также возрос интерес к предметам одежды и различным аксессуарам, которые можно использовать при создании образа. Россияне стали чаще покупать яркие платья с пышными юбками, разноцветные юбки-пачки, цветные колготки и чулки, накладные волосы и ногти, помады и тени черного цвета, а также блестки для лица и тела.

Wildberries привел свой топ-5 главных аксессуаров этого Хеллоуина. В список вошли косплей-повязка «Наруто», шляпа волшебника, плащ вампира, маска «Крик», а также футболка COVID.

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Ближе к Хеллоуину вырос и интерес к товарам для взрослых, отмечают в Wildberries. За неделю с 19 по 25 октября пошел вверх спрос на чокеры (+15%), портупеи (+20), гартеры (+21%), плетки (+22%), наручники (+24%), ошейники (+28%) БДСМ-комплекты (+36%). В топе — ролевые костюмы, на них спрос вырос на 44%.

Ранее в Ozon также заметили возросший интерес к картам таро. По сравнению с прошлым годом продажи товаров для гаданий выросли на 75%. Перед Хеллоуином, который отмечается 31 октября в канун Дня всех святых, также выросли продажи энергетических маятников, наборов для изготовления магических печатей, кристаллов, различных свеч, в том числе и с нанесенными на них магическими символами.

Авторы
Максим Ярыгин, Ирина Парфентьева
Wildberries OZON Хеллоуин костюмы
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