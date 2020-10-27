Россияне стали закупаться к Хеллоуину плащами вампиров и БДСМ-комплектами

Искусственная кровь, плетки, тыквы и коронавирусные футболки. Эти и другие товары россияне стали скупать в преддверии Хеллоуина. Ритейлеры проанализировали возросший спрос россиян

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries зафиксировали рост продаж товаров для Хеллоуина. Их данные есть в распоряжении РБК. Оказалось, что помимо уже традиционных для конца октября костюмов россияне стали чаще покупать специальный грим, товары для взрослых, а также предметы одежды с символикой коронавируса.

Ozon подсчитал, что продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в 6 раз по сравнению с октябрем 2019. В основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов.

Для детей также покупают костюмы, их продажи в октябре выросли на 333% к такому же периоду прошлого года. В топе предпочтений детей — костюмы-кигуруми (покрывающие все тело) в виде пикачу и единорогов.

Выросли продажи карнавальных масок (+102%), а также грима (+138%). Вверх пошел спрос и на искусственную кровь, которую, как говорят в Ozon, приобретают «самые увлеченные покупатели». За последние две недели ее стали заказывать в 9,5 раз чаще по сравнению с началом месяца.

Россияне также стараются украсить свой дом перед праздником, покупая тыквы. Их продажи выросли в 10 раз год к году. С той же целью приобретают искусственную паутину, постеры и подвесные украшения — их продажи в октябре выросли на 53%.