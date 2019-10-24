Поклонская назвала Хеллоуин христианским праздником

Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по безопасности Наталья Поклонская сообщила о планах отмечать Хэллоуин и назвала его христианским праздником. Об этом депутат заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я не вижу в этом празднике ничего плохого. Христианский праздник.Это знаете, как английские колядки», — сказала Поклонская. По ее словам, она собирается отмечать его дома с дочерью. Они планируют устроить пижамную вечеринку и смотреть телевизор.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов сообщил «Говорит Москва», что не разделяет мнения Поклонской. Он отметил, что праздники перенимают те страны, у которых не хватает своих традиций. По его словам, «нормальный русский человек» не станет «прыгать с тыквой», а праздник является «символом безмозглости». Хэллоуин символизирует готовность совершать идиотские действия из-за следования моде на западные веяния, пояснил он.

На своей странице в Facebook Поклонская выступила против позиции Милонова. По ее словам, молодежь может сама решать, какие праздники ей отмечать. Депутат призвала сообщать ей о всех случаях давления школы в вопросе празднования Хэллоуина. Ранее Милонов попросил генпрокурора России Юрия Чайку не допустить в школах и вузах пропаганду праздника.

Хеллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня всех святых. В католицизме День всех святых отмечается 1 ноября, в православии — в первое воскресенье после Дня Святой Троицы.