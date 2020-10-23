В России в преддверии Хэллоуина выросли продажи карт таро

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Россияне стали больше покупать карт таро, которые используются для гадания, сообщил РБК в онлайн-ретейлере Ozon.

В преддверии Хэллоуина вырос спрос на товары для гаданий и магических ритуалов, отметили в компании. С начала года продажи в этой категории выросли в восемь раз.

Продажи карт таро осенью выросли на 75% по сравнению с прошлым годом. По данным Ozon, россияне покупают их в качестве подарков, а не только для личного пользования. Спрос на другие гадальные карты вырос на 39% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, выросли продажи энергетических маятников, наборов для изготовления магических печатей, кристаллов, различных свеч, в том числе и с нанесенными на них магическими символами.

Хэллоуин, который в России стали праздновать сравнительно недавно, отмечается 31 октября в канун Дня всех святых.