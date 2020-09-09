В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хеллоуин из-за COVID

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Власти округа Лос-Анджелес запретили традиционное «выпрашивание сладостей» на Хэллоуин из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, традиция отменена, потому что «из-за нее будет трудно поддерживать социальную дистанцию на крыльце или у входных дверей». Также запрещены вечеринки с участием людей, не проживающих вместе, даже если они проходят на открытом воздухе.

В Европе стали запрещать вечеринки из-за распространения заболеваемости среди молодежи. Во многих странах закрываются ночные клубы из-за невозможности соблюдать в них социальную дистанцию и санитарные требования. Первой закрывать ночные клубы стала Испания.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Лос-Анджелесе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по стране составляет 249 тыс. Всего в США свыше 6,3 млн заразились COVID-19.