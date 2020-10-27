Каждая пятая компания в России призналась в угрозах понижением зарплат

Более 20% работодателей грозят сотрудникам понижением зарплаты, если недовольны их работой, почти 40% сообщили, что они готовы пойти на это в определенных условиях. Наиболее частой причиной штрафов оказались регулярные ошибки

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

22% опрошенных руководителей российских компаний рассказали, что им приходилось грозить сотрудникам понижением зарплат, так как они сочли это единственной возможностью мотивировать персонал работать лучше. Это данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (есть у РБК).

Еще 39% респондентов сообщили, что им не приходилось таким образом угрожать сотрудникам, но они не исключают, что могли бы так поступить в определенной ситуации. Оставшиеся 39% опрошенных заявили, что они против таких методов.

Исследование проводилось по России в сентябре 2020 года на выборке более 1 тыс. респондентов. В выборку вошли представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

44% представителей российских компаний сообщили, что у них существует система штрафов для сотрудников. При этом только 9% респондентов сообщили, что действительно используют штрафы для наказания работников за невыполнение трудовых обязательств. Наиболее популярным ответом на вопрос о виде наказания для совершившего проступок работника стал «Провожу беседу, чтобы выяснить, почему сотрудник так поступил» (57%).