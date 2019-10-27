«Победа» сократила до €5 введенную после решения суда наценку на билеты

Билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов подорожают только на €5 вместо €25, как сообщала раньше авиакомпания. В компании не уточнили, повысится ли цена с 28 октября, как анонсировала «Победа»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» («дочка» Аэрофлота») может повысить цены на рейсы из зарубежных компаний всего на €5, если пользователи продолжат регистрироваться онлайн, а не на стойках в аэропортах. Об этом РБК сообщил представитель «Победы». Также о этом пишут «Ведомости».

В середине октября лоукостер обещал, что билеты подорожают на €25. Такое решение авиакомпания приняла после того, как Мосгорсуд удовлетворил решение Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» повышать цену билетов на эту сумму для тех, кто регистрируется на стойках в зарубежных аэропортах, а не онлайн.

По словам представителя авиакомпании «Победу» обязали «по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации», включая тех, кто регистрируется онлайн. Это, как утверждают в авиакомпании, лишает смысла «голый тариф», когда пассажир платить только за перелет без дополнительных услуг.

«Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — сказал представитель «Победы». По каким критериям складывалась новая сумма, там не уточнили.

Представитель «Победы» также добавил, что почти все клиенты компании (более 90%) регистрируются на рейсы в интернете. Если удастся удержать эту планку, лоукостер сможет поднять цены только на €5, пояснили в «Победе».