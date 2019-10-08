Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в заявлении прокуратуры. Постановление уже вступило в силу.

Официальный представитель «Победы» заявил РБК, что авиакомпания будет оспаривать решение второй судебной инстанции. «Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех», — отметили в «Победе». По словам представителя, авиакомпания категорически против того, чтобы клиенты оплачивали услуги, которыми не пользуются.

«Сейчас более 90% клиентов регистрируются бесплатно онлайн. А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту. Почему все клиенты должны платить за услугу регистрации?» — сказал представитель «Победы», добавив, что компания, наоборот, желает снизить цены на перелет.