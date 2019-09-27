Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Изменение санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита взял на контроль премьер-министр. До этого ни один из вариантов, ни от министерств, ни от бизнеса, согласован не был

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Почему решили менять требования к общепиту

Дискуссия о необходимости изменить требования к общепиту началась в этом году после конфликта между Роспотребнадзором и сетью кафе-кондитерских «Андерсон». В конце марта основатель сети Анастасия Татулова пожаловалась на то, что сотрудники службы в рамках плановой проверки проводят в ее кафе по пять-шесть часов и устанавливают, моется ли зелень в уксусе, как этого требуют действующие СанПиНы. По итогам этой проверки Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 14 из 17 кафе «Андерсон» в Москве, а Татулова в ответ обвинила ведомство в клевете и заявила о намерении подать против него иск за ущерб деловой репутации.

Потом и Роспотребнадзор, и рестораторы пытались создать свои варианты регулирования общепита, но договориться им так и не удалось. В августе свой вариант под названием «Белая книга» предложило Минэкономразвития: в основу документа легли требования, взятые из общего для стран ЕАЭС техрегламента «О безопасности пищевой продукции», и рекомендации по их соблюдению — по задумке министерства они должны заменить действующие избыточные и устаревшие СанПиНы. Еще одну версию предложил Минпромторг.