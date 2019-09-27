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Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Изменение санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита взял на контроль премьер-министр. До этого ни один из вариантов, ни от министерств, ни от бизнеса, согласован не был
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Почему решили менять требования к общепиту

Дискуссия о необходимости изменить требования к общепиту началась в этом году после конфликта между Роспотребнадзором и сетью кафе-кондитерских «Андерсон». В конце марта основатель сети Анастасия Татулова пожаловалась на то, что сотрудники службы в рамках плановой проверки проводят в ее кафе по пять-шесть часов и устанавливают, моется ли зелень в уксусе, как этого требуют действующие СанПиНы. По итогам этой проверки Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 14 из 17 кафе «Андерсон» в Москве, а Татулова в ответ обвинила ведомство в клевете и заявила о намерении подать против него иск за ущерб деловой репутации.

Потом и Роспотребнадзор, и рестораторы пытались создать свои варианты регулирования общепита, но договориться им так и не удалось. В августе свой вариант под названием «Белая книга» предложило Минэкономразвития: в основу документа легли требования, взятые из общего для стран ЕАЭС техрегламента «О безопасности пищевой продукции», и рекомендации по их соблюдению — по задумке министерства они должны заменить действующие избыточные и устаревшие СанПиНы. Еще одну версию предложил Минпромторг.

Но пока ни одна из инициатив не принята к реализации.

Как правительство хочет изменить общепит

Еще в январе Дмитрий Медведев приводил общественное питание как пример отрасли с избыточными требованиями. Упростить жизнь бизнесу премьер предлагал в рамках механизма «регуляторной гильотины» к 1 февраля 2020 года.

Согласно тексту поручений новую модель регулирования работы общепита правительство предлагает опробовать сначала в отдельных регионах. Для этого с 1 января 2020 года предлагается запустить эксперимент по ограничению контроля надзорных органов в кафе и ресторанах Москвы, Татарстана и Калининградской области. Свои предложения, «исходя из согласованных подходов», Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить в правительство также до 15 октября.

Изменения коснутся не только правил работы общепита, но и наказаний за их нарушение. По поручению премьера Минюст и Минэкономразвития должны до 11 ноября подготовить и внести в правительство поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся приостановки деятельности кафе, если они нарушили требования к организации питания и это причинило вред здоровью граждан. Речь идет об изменении срока приостановки деятельности, поясняет источник РБК, близкий к аппарату правительства: по его словам, сегодня есть общее понимание, что его необходимо снижать.

Одно из рабочих предложений, которые сегодня прорабатываются в аппарате правительства, — снизить срок приостановки деятельности предприятия общепита с 90 до десяти дней, уточнил собеседник РБК. Поправки в КоАП могут быть основаны на сокращении срока приостановления деятельности, подтвердил РБК представитель Минэкономразвития.

Приостановить деятельность ресторана на 90 дней контрольный орган может за нарушение примерно 200 требований СанПиНов, часть из которых — устаревшие или «спящие», указывает основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По его словам, суды при рассмотрении таких дел чаще становятся на сторону надзорных органов. «Закрытый на 90 дней ресторан уже гарантированно не откроется — это уничтожение бизнеса и это надо менять», — говорит Миронов. Возможность контрольного органа закрыть предприятие на 90 дней за неисполнение даже устаревшей нормы СанПиНа создает нестабильную атмосферу для бизнеса, а для небольших предприятий может быть катастрофой, указывает начальник юридического отдела McDonald's в России Елена Каширина.

В Минюст поручение премьера поступило и находится на исполнении. Как отметил представитель Минэкономразвития, министерство по-прежнему предлагает использовать для регулирования общепита «Белую книгу» и протестировать ее положения в экспериментальных регионах.

Авторы: Кирилл Сироткин, Елена Сухорукова
Теги: рестораны, общепит, поручение, Роспотребнадзор, Дмитрий Медведев
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