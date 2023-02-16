ИТ-компании попросили оставить им доступ к данным о владельцах квартир

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 15 фев, 16:11 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 15 фев, 16:11
Аналитики предрекли Франции роль ведущей военной державы НАТО в Европе Политика, 07:45
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 07:42
Ученый допустил «омоложение» Земли из-за ускорения вращения Технологии и медиа, 07:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Провалятся ли «Барселона» и «Ювентус». Главное о дне плей-офф Лиги Европы Спорт, 07:30
ИТ-компании попросили оставить им доступ к данным о владельцах квартир Бизнес, 07:30
Посольство России назвало взрывы на «Северных потоках» актом терроризма Политика, 07:20
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 07:09
Аналитики оценили убыток крупнейших десяти банков в кризисный 2022 год Финансы, 07:00
«РИА Новости» узнало о разработке лазерного комплекса разведки Политика, 06:56
«Ъ» узнал об отказе ФРГ продать оборудование «Росатому» для турецкой АЭС Бизнес, 06:54
«Коммерсантъ» узнал о приговоре криминальному авторитету Динго Общество, 06:28
Вильфанд спрогнозировал сугробы в Москве высотой до 44 см Общество, 05:52
Bloomberg сообщил, что США больше «не магнит для миллионеров» из России Общество, 05:48
Бизнес ,  
0 

ИТ-компании попросили оставить им доступ к данным о владельцах квартир

ИТ-компании попросили не закрывать для них доступ к сведениям о владельцах жилья с 1 марта
АНО «Цифровая экономика» предложила дать ряду компаний доступ к данным о собственниках недвижимости после 1 марта, когда их частично закроют. В этом заинтересованы владельцы порталов по продаже жилья, в частности «Яндекс»
ЦИАН CIAN ₽392,4 -4,15% Купить
«Яндекс» YNDX ₽1 969,2 -2,93% Купить
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Ассоциация «Цифровая экономика», в которую входят крупные ИТ-компании, попросила Минцифры разрешить специальным аккредитованным организациям получать данные о собственниках недвижимости после того, как доступ к ним будет ограничен (предусмотрено с 1 марта 2023 года).

У РБК есть копия письма, которое гендиректор «Цифровой экономики» Сергей Плуготаренко 31 января направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян подтвердил РБК отправку письма с «консолидированной позицией» ИТ-отрасли.

В получении статуса таких аккредитованных организаций заинтересованы крупные ИТ-компании, в обсуждении этого вопроса участвовали представители «Авито», ЦИАНа и «Яндекса», рассказал РБК источник на ИТ-рынке. Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания вместе с другими участниками отрасли участвовала в обсуждении проблемы на площадке «Цифровой экономики». РБК направил запросы в пресс-службы «Авито» и ЦИАНа.

Плуготаренко также предложил перенести вступление в силу положений об ограничении доступа к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) с 1 марта 2023 года на 1 января 2024 года. Ранее с аналогичным предложением в Минцифры обращалась «Опора России». В пресс-службе Минцифры сообщили РБК, что не видят оснований для такого переноса. В официальном ответе ведомства, направленном ассоциации 15 февраля (у РБК есть копия), также говорится о нецелесообразности инициативы по переносу. На вопросы об идее аккредитации специальных компаний в министерстве не ответили.

Почему ИТ-компании обеспокоены ограничением доступа к ЕГРН

Ограничения на предоставление сведений из ЕГРН начинают действовать с 1 марта 2023 года — с этого момента получить сведения о физлицах, владеющих или арендующих недвижимость, можно будет только через нотариуса или с согласия собственника. Такие данные также будут доступны самим собственникам, их супругам, собственникам смежных земельных участков и т.п. Пока реестр недвижимости полностью открыт, любой желающий может на платной основе получить сведения о собственниках или арендаторах конкретных объектов.

Читайте на РБК Pro
Как и на что влияет лидер: тактики и подходы в работе и в жизни
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально

Закон, ограничивающий доступ к ЕГРН, был принят в июле 2022 года. Его авторы аргументировали необходимость ограничения сведений защитой персональных данных собственников. Сейчас, если недвижимостью владеет частное лицо, в выписке ЕГРН указываются только его фамилия, имя и отчество, других сведений о собственнике не раскрывается. В процессе обсуждения закона и после его принятия юристы отмечали, что он осложнит сделки с недвижимостью и ограничит прозрачность рынка.

В письме Плуготаренко отмечает, что эти ограничения несут существенные риски. Для разработчиков сервисов на рынке недвижимости значительно затрудняется проверка правообладателей объектов, а сроки заключения сделок сильно увеличатся. Проверка недвижимости подорожает из-за необходимости оплаты услуг нотариусов, а сами нотариусы фактически получат монополию на рынке. Кроме того, значительные проблемы могут возникнуть для организаций сферы ЖКХ и энергетики, которым требуются сведения из ЕГРН для уточнения тарифов и получения информации о должниках, отмечается в письме.

Ограничение доступа к сведениям из ЕРГН несет предпосылки для мошенничества, связанного с заключением договоров людьми, не имеющими права распоряжаться объектом недвижимости, поскольку это будет сложней проверить, полагает Плуготаренко. Представитель «Яндекса» подтверждает, что сервисы компании используют данные из ЕГРН для повышения безопасности участников сделок с недвижимостью: «Благодаря этому мы быстро и бесплатно проверяем юридическую чистоту объектов недвижимости для наших пользователей».

ФСБ предлагала засекретить данные о собственниках недвижимости еще в 2015 году. Эта идея была отвергнута, но некоторые сведения в реестре начали скрывать. Например, в 2016 году в ЕГРН в качестве владельцев недвижимости, ранее зарегистрированной на сыновей экс-генпрокурора России Юрия Чайки Артема и Игоря, появились обозначения ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. В 2017 году Верховный суд признал засекречивание сведений о владельцах недвижимости законным. Сейчас ряд данных в ЕГРН засекречивается: вместо собственника указывается Российская Федерация или «Сведения отсутствуют», при этом в обоих случаях указывается номер государственной регистрации права.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Недвижимость жилая недвижимость Росреестр Авито ЦИАН Яндекс
Материалы по теме
Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе
Финансы
В британский реестр владельцев жилья вошли четверо россиян под санкциями
Политика
В оппозиции Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter