ИТ-компании попросили оставить им доступ к данным о владельцах квартир

ИТ-компании попросили не закрывать для них доступ к сведениям о владельцах жилья с 1 марта

АНО «Цифровая экономика» предложила дать ряду компаний доступ к данным о собственниках недвижимости после 1 марта, когда их частично закроют. В этом заинтересованы владельцы порталов по продаже жилья, в частности «Яндекс»

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Ассоциация «Цифровая экономика», в которую входят крупные ИТ-компании, попросила Минцифры разрешить специальным аккредитованным организациям получать данные о собственниках недвижимости после того, как доступ к ним будет ограничен (предусмотрено с 1 марта 2023 года).

У РБК есть копия письма, которое гендиректор «Цифровой экономики» Сергей Плуготаренко 31 января направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян подтвердил РБК отправку письма с «консолидированной позицией» ИТ-отрасли.

В получении статуса таких аккредитованных организаций заинтересованы крупные ИТ-компании, в обсуждении этого вопроса участвовали представители «Авито», ЦИАНа и «Яндекса», рассказал РБК источник на ИТ-рынке. Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания вместе с другими участниками отрасли участвовала в обсуждении проблемы на площадке «Цифровой экономики». РБК направил запросы в пресс-службы «Авито» и ЦИАНа.

Плуготаренко также предложил перенести вступление в силу положений об ограничении доступа к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) с 1 марта 2023 года на 1 января 2024 года. Ранее с аналогичным предложением в Минцифры обращалась «Опора России». В пресс-службе Минцифры сообщили РБК, что не видят оснований для такого переноса. В официальном ответе ведомства, направленном ассоциации 15 февраля (у РБК есть копия), также говорится о нецелесообразности инициативы по переносу. На вопросы об идее аккредитации специальных компаний в министерстве не ответили.

Почему ИТ-компании обеспокоены ограничением доступа к ЕГРН

Ограничения на предоставление сведений из ЕГРН начинают действовать с 1 марта 2023 года — с этого момента получить сведения о физлицах, владеющих или арендующих недвижимость, можно будет только через нотариуса или с согласия собственника. Такие данные также будут доступны самим собственникам, их супругам, собственникам смежных земельных участков и т.п. Пока реестр недвижимости полностью открыт, любой желающий может на платной основе получить сведения о собственниках или арендаторах конкретных объектов.

Закон, ограничивающий доступ к ЕГРН, был принят в июле 2022 года. Его авторы аргументировали необходимость ограничения сведений защитой персональных данных собственников. Сейчас, если недвижимостью владеет частное лицо, в выписке ЕГРН указываются только его фамилия, имя и отчество, других сведений о собственнике не раскрывается. В процессе обсуждения закона и после его принятия юристы отмечали, что он осложнит сделки с недвижимостью и ограничит прозрачность рынка.

В письме Плуготаренко отмечает, что эти ограничения несут существенные риски. Для разработчиков сервисов на рынке недвижимости значительно затрудняется проверка правообладателей объектов, а сроки заключения сделок сильно увеличатся. Проверка недвижимости подорожает из-за необходимости оплаты услуг нотариусов, а сами нотариусы фактически получат монополию на рынке. Кроме того, значительные проблемы могут возникнуть для организаций сферы ЖКХ и энергетики, которым требуются сведения из ЕГРН для уточнения тарифов и получения информации о должниках, отмечается в письме.

Ограничение доступа к сведениям из ЕРГН несет предпосылки для мошенничества, связанного с заключением договоров людьми, не имеющими права распоряжаться объектом недвижимости, поскольку это будет сложней проверить, полагает Плуготаренко. Представитель «Яндекса» подтверждает, что сервисы компании используют данные из ЕГРН для повышения безопасности участников сделок с недвижимостью: «Благодаря этому мы быстро и бесплатно проверяем юридическую чистоту объектов недвижимости для наших пользователей».

ФСБ предлагала засекретить данные о собственниках недвижимости еще в 2015 году. Эта идея была отвергнута, но некоторые сведения в реестре начали скрывать. Например, в 2016 году в ЕГРН в качестве владельцев недвижимости, ранее зарегистрированной на сыновей экс-генпрокурора России Юрия Чайки Артема и Игоря, появились обозначения ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. В 2017 году Верховный суд признал засекречивание сведений о владельцах недвижимости законным. Сейчас ряд данных в ЕГРН засекречивается: вместо собственника указывается Российская Федерация или «Сведения отсутствуют», при этом в обоих случаях указывается номер государственной регистрации права.