Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

В октябре 2019 года, после публикации очередного рейтинга Doing Business, в котором Россия заняла 28-е место, исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин заявил, что методология банка учитывает не все реализуемые в стране реформы. По его словам, Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования. «Наше место потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали предложения, банк их изучает», — сообщил Маршавин.
Банкир отметил, что руководство Всемирного банка само признало необходимость внести изменения в методику рейтинга. «В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», — пообещал тогда представитель ВБ.
В ноябре того же года «Коммерсантъ» сообщил, что глава Минфина России Антон Силуанов и тогдашний глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин с 2012 года обсуждают проблемы в составлении рейтинга Doing Business. Согласно данным переписки ведомств с банком, по спорным вопросам проводились десятки встреч. Минфин и ФНС считали, что взаимодействие с экспертами банка по налоговой составляющей рейтинга недостаточно эффективно. В ФНС также заявляли, что методология банка почти не позволяет разрабатывать меры по улучшению налогового администрирования, которые бы учитывались в рейтинге.
С 2011 года Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 123-го на 28-е место. После публикации последних данных в октябре 2019 года президент Владимир Путин на встрече с председателем правления венгерского ОТП Банка Шандором Чани заявил, что подъем России в рейтинге Doing Business — лишь промежуточный результат.
Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.