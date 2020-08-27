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Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Организация заявила о начале аудита процесса сбора и оценки данных для составления рейтинга стран по условиям ведения бизнеса в них
Фото: Johannes P. Christo / Reuters
Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ). Сообщение об этом опубликовано на сайте организации.

ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных. Поводом для него стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах. О конкретных ошибках ВБ не сообщил.

Под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет, проверкой будет заниматься группа внутреннего аудита Всемирного банка.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили в банке.

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В октябре 2019 года, после публикации очередного рейтинга Doing Business, в котором Россия заняла 28-е место, исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин заявил, что методология банка учитывает не все реализуемые в стране реформы. По его словам, Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования. «Наше место потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали предложения, банк их изучает», — сообщил Маршавин.

Банкир отметил, что руководство Всемирного банка само признало необходимость внести изменения в методику рейтинга. «В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», — пообещал тогда представитель ВБ.

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В ноябре того же года «Коммерсантъ» сообщил, что глава Минфина России Антон Силуанов и тогдашний глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин с 2012 года обсуждают проблемы в составлении рейтинга Doing Business. Согласно данным переписки ведомств с банком, по спорным вопросам проводились десятки встреч. Минфин и ФНС считали, что взаимодействие с экспертами банка по налоговой составляющей рейтинга недостаточно эффективно. В ФНС также заявляли, что методология банка почти не позволяет разрабатывать меры по улучшению налогового администрирования, которые бы учитывались в рейтинге.

С 2011 года Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 123-го на 28-е место. После публикации последних данных в октябре 2019 года президент Владимир Путин на встрече с председателем правления венгерского ОТП Банка Шандором Чани заявил, что подъем России в рейтинге Doing Business — лишь промежуточный результат.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Всемирный банк, Doing Business, рейтинг
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