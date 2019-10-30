Путин обсудил с венгерским банкиром место России в списке Doing Business

Подъем России в рейтинге Всемирного банка Doing Business лишь промежуточный результат. Об этом президент России Владимир Путин заявил председателю правления венгерского ОТП Банка Шандору Чани, передает «РИА Новости».

Разговор между президентом и банкиром состоялся во время приезда российского президента в штаб-квартиру Международной федерации дзюдо (Чани является ее почетным вице-президентом).

Чани отметил, что ОТП инвестирует в российскую экономику, что свидетельствует об «очень высоком качестве делового климата [в России]». Путин поблагодарил банкира, отметив, что работа в этом направлении ведется «настойчиво». По словам президента, улучшение позиции России в рейтинге Всемирного банка «не предел». «Будем работать дальше по всем направлениям», — заявил Путин.

В опубликованной 24 октября новой версии списка Doing Business (рейтинг легкости ведения бизнеса) Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлогодним результатом на три позиции. По мнению Минэкономразвития, страна могла бы расположиться в рейтинге выше, если бы он учитывал все реализуемые в ней реформы. О «непрозрачной системе респондентов» заявил глава ФНС Михаил Мишустин, на что Всемирный банк ответил, что часть респондентов проекта «предпочитают оставаться анонимными».