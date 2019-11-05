СМИ узнали о споре России и Всемирного банка о Doing Business с 2012 года

СМИ узнали о споре России и Всемирного банка о Doing Business с 2012 года

Глава Минфина России Антон Силуанов и глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин с 2012 года обсуждают проблемы в составлении рейтинга Doing Business, которым занимается Всемирный банк. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным переписки ведомств с банком, по спорным вопросам проводились десятки встреч. Минфин и ФНС считают, что взаимодействие с экспертами банка по налоговой составляющей рейтинга недостаточно эффективным. В ФНС также заявляют, что методология банка почти не позволяет разрабатывать меры по улучшению налогового администрирования, которые бы учитывались в рейтинге.

24 октября Всемирный банк опубликовал рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business. Россия заняла в нем 28-е место из 190. Она поднялась на три позиции по сравнению с 2018 годом и обогнала Руанду, Испанию и Азербайджан. Исполнительный директор банка от России Роман Маршавин отмечал, что он не учитывает все реформы, проводимые в стране. По его словам, место России в рейтинге «потенциально выше».

В конце месяца Мишустин заявил, что ФНС выявила ошибки в разделе налогообложения рейтинга. По его словам, одна из проблем заключается в абсолютной непрозрачности системы респондентов.