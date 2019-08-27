Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» через суд пытается расторгнуть контракт на покупку самолетов Boeing 737 MAX и получить более $110 млн от американского концерна

Boeing ​737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (штат Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.

В АКС утверждают, что две катастрофы, связанные с данной моделью самолетов, были вызваны «небрежными действиями и решениями» Boeing: концерн не только разработал «дефектный» лайнер, но и «утаил критическую информацию» от американских регуляторов. По мнению истца, Boeing намеренно скрывала от покупателей информацию о летной годности 737 MAX.

Компания заключила контракт на покупку 35 лайнеров до того, как Boeing объявила о прекращении полетов 737 MAX. АКС выплатила американскому концерну депозит в размере $35 млн и требует вернуть эту сумму с процентами, а также $75 млн за упущенную прибыль и компенсацию убытков (ее размер не уточняется).

Адвокат АКС Стивен Маркс заявил FT, что в Boeing предлагали российской компании компенсацию, но она была несоразмерной. По его словам, другие клиенты американского концерна обсуждали с ним возможность подачи исков к Boeing.