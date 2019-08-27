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Walt Disney $160 (+19,78%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX
Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» через суд пытается расторгнуть контракт на покупку самолетов Boeing 737 MAX и получить более $110 млн от американского концерна
Boeing ​737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (штат Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.

В АКС утверждают, что две катастрофы, связанные с данной моделью самолетов, были вызваны «небрежными действиями и решениями» Boeing: концерн не только разработал «дефектный» лайнер, но и «утаил критическую информацию» от американских регуляторов. По мнению истца, Boeing намеренно скрывала от покупателей информацию о летной годности 737 MAX.

Компания заключила контракт на покупку 35 лайнеров до того, как Boeing объявила о прекращении полетов 737 MAX. АКС выплатила американскому концерну депозит в размере $35 млн и требует вернуть эту сумму с процентами, а также $75 млн за упущенную прибыль и компенсацию убытков (ее размер не уточняется).

Адвокат АКС Стивен Маркс заявил FT, что в Boeing предлагали российской компании компенсацию, но она была несоразмерной. По его словам, другие клиенты американского концерна обсуждали с ним возможность подачи исков к Boeing.

Фотогалерея 
Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле

В Boeing отказались от комментариев для FT.

Полеты лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте после двух авиакатастроф с данными самолетами. В октябре 2018 года самолет Lion Air разбился в Индонезии, погибли 189 человек, а в марте потерпел крушение борт Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек.

В Boeing рассчитывают, что самолеты вернут в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что специалисты Федерального авиационного агентства США вряд ли выдадут соответствующее разрешение до начала 2020 года, так как им нужно провести дополнительные тесты оборудования лайнеров.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Ростех», Boeing 737, судебный иск
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