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Владелец БТА-банка вложит часть отсуженных $500 млн в проекты в Москве
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Владелец БТА-банка вложит часть отсуженных $500 млн в проекты в Москве
Бизнес, 15:55
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Владелец БТА-банка вложит часть отсуженных $500 млн в проекты в Москве
Владелец казахстанского БТА-банка Кенес Ракишев получит $500 млн компенсации, выиграв суд против его бывшего руководства. Он намерен направить часть этих средств на достройку бизнес-центра и океанариума в районе Поклонной горы
Кенес Ракишев (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

На прошлой неделе Высокий суд Лондона постановил, что один из экс-руководителей казахстанского БТА-банка Ильяс Храпунов, родственник его бывшего совладельца Мухтара Аблязова, должен выплатить банку $500 млн. Часть из этих средств нынешний владелец банка Кенес Ракишев рассчитывает вложить в достройку объектов недвижимости в районе Поклонной горы. Об этом Ракишев заявил РБК через своего представителя.

«Часть средств, которые будут взысканы с Аблязова и Храпунова по решению лондонского суда в пользу БТА-банка, пойдут в том числе на реализацию наших девелоперских проектов в Москве», — сказал Ракишев. ​Речь идет о недостроенном бизнес-центре «1812» на Поклонной улице и проекте океанариума рядом с Парком Победы, добавил он.

Компания «Лэджи» Ракишева в марте 2018 года консолидировала эти два проекта после судов с прежним руководством БТА-банка. Кроме того, она получила торговый центр на площади Павелецкого вокзала, а затем перепродала его структурам крупнейшего акционера девелоперскрой группы ПИК Сергея Гордеева. Сумма сделки с Гордеевым оценивается в $150–160 млн, говорится на сайте казахстанского бизнесмена.

Строительство бизнес-центра на Поклонной горе начал прежний владелец БТА-банка Аблязов. Но проект оказался заморожен после национализации банка. На сайте Ракишева, который приобрел БТА-банк в 2014 году, говорится о том, что он привлек к достройке этого бизнес-центра и океанариума одного из основателей группы ПИК Кирилла Писарева. В этот проект планируется вложить более 9 млрд руб., на Поклонной горе «решено строить многофункциональный комплекс, в который войдут гостиницы, офисы, торговый центр и другие объекты».

Как сообщил журнал Newsweek, Высокий суд Лондона постановил, что Ильяс Храпунов, который является тестем Аблязова, помогал ему в хищении денег БТА-банка, и постановил, что Храпунов должен выплатить банку $500 млн. БТА-банк в 2009 году после его национализации казахстанскими властями подал иск на Аблязова в Лондоне, обвинив его в хищениях $6 млрд. По этому иску суд заморозил активы Аблязова по всему миру. Это решение суда Ракишев назвал «шагом на пути возврата похищенных средств в размере более $6 млрд, присвоенных Аблязовым и его сообщниками».

В России, помимо девелоперских проектов, Ракишеву принадлежит 22,5-процентная доля в компании Petropavlovsk, которая добывает золото в Амурской области и входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Он приобрел эти акции в конце 2017 года у Виктора Вексельберга.​

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: БТА-банк
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