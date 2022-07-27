«Коммерсантъ» узнал об уходе производителя специй Kamis из России

По данным источников издания, сейчас магазины распродают остатки продукции принадлежащего американской McCormick & Co бренда, после чего тот уйдет из страны. В марте компания приостановила деятельность в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Американская McCormick & Co, которой принадлежит бренд специй Kamis, может уйти с российского рынка. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в продовольственной рознице.

Собеседник издания в одной из федеральных сетей уточнил, что официально компания не уведомляла об уходе, но перебои с поставками «уже ощущаются». Другой источник сообщил, что продукцию бренда сейчас не ввозят из Европы в Россию.

В «Ленте» «Коммерсанту» сказали, что примерно 25% ассортимента поставщика заблокировано, а по остальным товарам поставляются остатки. В петербургской сети магазинов «Вкустер» заявили, что Kamis может уйти из страны после того, как дистрибьютор «Камис-Приправы» продаст товарные остатки.

После начала российской военной операции на Украине McCormick & Co прекратила инвестиции и рекламу в России, а в марте компания объявила о приостановке деятельности в стране. Временно приостановлена была и работа производителя на Украине. В конце июня компания опубликовала отчетность за второй квартал, в которой указаны потери от прекращения операций в России — $10 млн. По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, McCormick & Co, вероятно, заранее отразила в отчетности потери от возможного ухода из страны на основе консервативного прогноза.

Kamis — польская компания, один из нескольких десятков брендов McCormick & Co. На российском рынке она появилась в 1998 году. Kamis занимает третье место среди крупнейших брендов приправ в России с выручкой 1,94 млрд руб. в 2021 году (первое и второе места — у «Приправыча» и австрийского Kotanyi).

В «Проммиксе» (владелец марок «Волшебное дерево» и «Щедросол») заявили, что уход иностранных брендов позволит местным игрокам занять позиции в сегменте «средний плюс». Там отметили, что, несмотря на возникшие трудности с логистикой, дефицита по ключевым позициям нет, а по остальным быстро найдется замена. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков тоже предположил, что доля крупнейших российских производителей и собственных торговых марок сетей теперь вырастет.