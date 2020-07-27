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Глава ОСК ответил «это наш бич» на вопрос Путина о претензиях заказчиков

По словам гендиректора корпорации Алексея Рахманова, трудности возникают при постройке кораблей, аналогичных которым ранее не создавалось
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов (Фото: kremlin.ru)

Претензии у клиентов российских судостроителей возникают тогда, когда речь идет о выполнении уникальных заказов, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует. А когда делаем продукцию разовую, так называемую окровскую (от ОКР — опытно-конструкторские разработки. — РБК), то, конечно, у нас сроки и у нас цена... Это наш бич, но здесь, понимаете, в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену», — сказал глава ОСК, отвечая на вопрос Путина, критикуют ли компанию заказчики.

Рахманов пояснил, что проблемы возникают, поскольку при выполнении не имеющих аналогов заказов цену определяет сам заказчик, но после того, как судостроители возьмутся за работу, он начинает вносить «разного рода маленькие изменения», что может сильно изменить итоговую стоимость изделия.

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Алексей Рахманов

Глава ОСК назвал болевой точкой судостроения то, что в отрасли не существует порядка, аналогичного тому, который действует в строительстве зданий. «Если мы строим здание, то мы же идем сначала в Главгосэкспертизу, получаем заключение, а после этого начинаем строить. Ничего такого в судостроении нет», — отметил Рахманов.

В связи с этим он предложил президенту наделить Минпромторг или иное ведомство правом утверждать ценообразование при строительстве головных заказов. «Это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает», — пояснил глава ОСК.

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Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе &laquo;Залив&raquo; в Керчи

На встрече с Путиным Рахманов также сообщил, что в последние три года ОСК работает с прибылью, которая, однако, остается на уровне 1%, ведь большую часть кораблей и судов компания строит в рамках гособоронзаказа.

«У нас в строительстве находится 50 военных кораблей. <...> Планы на сдачу в 2020 году — 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас по сравнению даже с советским периодом является рекордом», — заявил глава ОСК. Также в 2020 году компания планирует сдать заказчикам 22 гражданских судна.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ОСК, судостроение
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