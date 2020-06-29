Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

Отказ от звания президента Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов объяснил, что «президент в стране один» и «мы его с вами очень хорошо знаем»

Алексей Рахманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) упразднила должность президента, потому что президент в стране «должен быть только один». Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов, передает корреспондент РБК.

«Вот уже как пятый день я не президент ОСК, а просто генеральный директор», — уточнил Рахманов. Он пояснил, что соответствующие изменения были одобрены, внесены в устав компании и вступили в силу. В дальнейшем за ними последуют другие организационные перестановки.

«Почему мы это сделали, ответ очень простой — президент в стране один, мы его с вами очень хорошо знаем, а все остальное должно иметь свои соответствующие названия», — пояснил Рахманов.

Ранее в России власти сменили название должностей руководителей регионов страны. В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики». Свое предложение о переименовании президентов входящих в состав России республик Кадыров объяснил тем, что «в едином государстве должен быть только один президент», а «парад региональных президентов» необходимо прекратить.