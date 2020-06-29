Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России Общество, 14:59 ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции Общество, 14:45 Риск второй волны COVID-19 вырос: почему биткоин больше не упадет на 50% Крипто, 14:44 В Москве ограничат движение из-за закрытия станций красной ветки метро Общество, 14:43 Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Общество, 14:35 Фитнес после коронавируса: как вернуть клиентов в клубы Pro, 14:32 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 14:32 Умер создатель двигателя ракеты Гагарина Анатолий Дарон Общество, 14:28 Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один» Общество, 14:24 Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост акций «Яндекса» на 26% Quote, 14:17 В жилом доме в Москве загорелись четыре квартиры Общество, 14:17 В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле Общество, 14:07 Cushman & Wakefield объявил о назначении двух новых партнеров компании Партнерский материал, 14:04 «Лента» на AliExpress: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:59
Общество ,  
0 

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

Отказ от звания президента Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов объяснил, что «президент в стране один» и «мы его с вами очень хорошо знаем»
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) упразднила должность президента, потому что президент в стране «должен быть только один». Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов, передает корреспондент РБК.

«Вот уже как пятый день я не президент ОСК, а просто генеральный директор», — уточнил Рахманов. Он пояснил, что соответствующие изменения были одобрены, внесены в устав компании и вступили в силу. В дальнейшем за ними последуют другие организационные перестановки.

Вице-президент ОСК стал кандидатом в главы новой «морской» корпорации
Политика
Леонид Стругов

«Почему мы это сделали, ответ очень простой — президент в стране один, мы его с вами очень хорошо знаем, а все остальное должно иметь свои соответствующие названия», — пояснил Рахманов.

Ранее в России власти сменили название должностей руководителей регионов страны. В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики». Свое предложение о переименовании президентов входящих в состав России республик Кадыров объяснил тем, что «в едином государстве должен быть только один президент», а «парад региональных президентов» необходимо прекратить.

В декабре 2010 года Госдумой был принят закон о запрете главам регионов России называть себя президентами, который подписал занимавший тогда пост главы государства Дмитрий Медведев. Законом был установлен переходный период, в течение которого власти регионов должны были внести соответствующие изменения в свое законодательство. В течение этого срока должности президентов были переименованы почти во всех регионах, в том числе в Якутии и Башкирии. Сейчас единственным регионом, которым руководит президент, остается Татарстан.

Авторы: Инна Сидоркова, Громова Анна, Евгений Калюков
Теги: ОСК
Материалы по теме
Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения
Экономика
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» в военном судостроении
Политика
Читайте на РБК Pro
Офисная жизнь после COVID-19: как мы будем работать после эпидемии Офисная жизнь после COVID-19: как мы будем работать после эпидемии
Тони Роббинс, до свиданья: почему компании прощаются с бизнес-тренерами Тони Роббинс, до свиданья: почему компании прощаются с бизнес-тренерами
Стоит ли нанимать сотрудника, который часто меняет работу Стоит ли нанимать сотрудника, который часто меняет работу
Осталась с «Первым носом»: как пиарщица в декрете открыла сеть винотек Осталась с «Первым носом»: как пиарщица в декрете открыла сеть винотек
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter