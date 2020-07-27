Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь

С апреля по июнь продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, выросли на 22%. Эксперты связывают это с закрытым на время самоизоляции общепитом, а также запретом на поездки за границу

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Во время самоизоляции россияне предпочитали закупаться крепкими спиртными напитками. В апреле—июне реализация алкоголя крепче девяти градусов (виски, ром, текила и пр., водка и коньяк в эту категорию не входят) выросла на 22%, до 1,7 млн дал, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Такой же рост (плюс 22%) показали и продажи спиртовых настоек крепче 25 градусов. За время самоизоляции их нарастили до 1,8 млн дал. Без учета пива и пивных напитков общие продажи алкоголя в рознице увеличились на 3%, до 51,4 млн дал.

В Росалкогольрегулировании газете при этом сообщили, что лучше анализировать более длительный период. По итогам первого полугодия 2020-го по сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж крепкого алкоголя вырос всего на 2,5%. Тем не менее повышение интереса россиян к крепким напиткам в Росалкогольрегулировании связали с введением самоизоляции, когда спиртное стали закупать впрок, и с легализацией рынка.

В пресс-службе сети гипермаркетов «Лента» сообщили газете, что продажи алкоголя действительно выросли, больше всего спрос увеличился на тихие вина, вермут и ром. Тенденцию там объяснили закрытыми на карантин ресторанами и барами. В «Ленте» считают, что с открытием границ и полноценной работой точек общественного питания ситуация изменится.