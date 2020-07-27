Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Роскачество предупредило о последствиях употребления хлеба с плесенью Общество, 09:56 РБК Pro: как компании получить невозвратный заем Pro, 09:50 Роналду обогнал Ромарио и вышел на второе место по числу голов в истории Спорт, 09:37 Цена золота установила новый исторический рекорд — $1938 за унцию Инвестиции, 09:36 Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь Бизнес, 09:32 Синоптик предупредил москвичей о грозе Общество, 09:29 Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар» Общество, 09:21 РБК Pro: зачем производителям техники привлекать беби-бумеров Pro, 09:07 За что в России преследуют и наказывают журналистов Общество, 09:03 В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских Общество, 09:01 Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300 Крипто, 09:00 Буффон поставил новый рекорд по чемпионству в Серии А Спорт, 08:53 В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр Общество, 08:44 Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с COVID-19 Общество, 08:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь

С апреля по июнь продажи виски, рома, текилы и других напитков, кроме водки и коньяка, выросли на 22%. Эксперты связывают это с закрытым на время самоизоляции общепитом, а также запретом на поездки за границу
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Во время самоизоляции россияне предпочитали закупаться крепкими спиртными напитками. В апреле—июне реализация алкоголя крепче девяти градусов (виски, ром, текила и пр., водка и коньяк в эту категорию не входят) выросла на 22%, до 1,7 млн дал, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Такой же рост (плюс 22%) показали и продажи спиртовых настоек крепче 25 градусов. За время самоизоляции их нарастили до 1,8 млн дал. Без учета пива и пивных напитков общие продажи алкоголя в рознице увеличились на 3%, до 51,4 млн дал.

В Росалкогольрегулировании газете при этом сообщили, что лучше анализировать более длительный период. По итогам первого полугодия 2020-го по сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж крепкого алкоголя вырос всего на 2,5%. Тем не менее повышение интереса россиян к крепким напиткам в Росалкогольрегулировании связали с введением самоизоляции, когда спиртное стали закупать впрок, и с легализацией рынка.

В пресс-службе сети гипермаркетов «Лента» сообщили газете, что продажи алкоголя действительно выросли, больше всего спрос увеличился на тихие вина, вермут и ром. Тенденцию там объяснили закрытыми на карантин ресторанами и барами. В «Ленте» считают, что с открытием границ и полноценной работой точек общественного питания ситуация изменится.

Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов отмечает, что во время самоизоляции выросла продажа алкоголя всех категорий, поскольку россияне старались развлечь себя как могли. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также указывают на запрет заграничных поездок. Там считают, что указанные алкогольные напитки россияне часто заказывают в барах и ресторанах во время путешествий, а на родине они реализуются в основном через общепит. При этом в АКОРТ отметили, что их доля в общем объеме продаваемого алкоголя незначительна.

Во время самоизоляции, как свидетельствуют данные Nielsen, россияне стали чаще закупаться крепким алкоголем в таре больше 1 л. В апреле этого года по сравнению с тем же месяцем 2019-го продажи водки выросли на 19%, хотя до этого спрос на напиток в большой таре снижался.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, алкоголь, самоизоляция, Росалкогольрегулирование
Материалы по теме
Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии
Общество
В Общественной палате предложили новый сбор с продаж табака и алкоголя
Общество
Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter