Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 РБК Pro: как COVID-19 изменил косметический рынок Китая Pro, 08:03 Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо» Спорт, 08:00 В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество Общество, 07:43 Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж Бизнес, 07:00 Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском Чэнду Политика, 06:42 В СК решили объявить в розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба» Общество, 06:32 Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Общество, 06:14 Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста Финансы, 06:01 Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна» Общество, 05:36 В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян Экономика, 05:33 Российскому рекламному рынку спрогнозировали самое оптимистичное падение Pro, 05:03 Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка Технологии и медиа, 05:00 Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию Финансы, 04:45
Бизнес ,  
0 

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Высокий урожай свеклы привел к падению цен на сахар и сделал его востребованным за рубежом товаром. Экспорт в этом сезоне увеличился более чем в четыре раза — Россия вошла в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В текущем сезоне 2019/20 Россия выйдет на седьмое место по мировому экспорту сахара. За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.

До сих пор Россия еще не входила в число крупнейших экспортеров: в сезоне 2018/19 страна была лишь во второй десятке, напоминает экономист Международной организации по сахару Кирилл Матреничев. В этом сезоне экспортное предложение сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия, которая в этом сезоне поставит в другие страны 24 млн т сахара.

Увеличение российского экспорта более чем в четыре раза подтверждают и сами производители. По данным Союзроссахара, если в предыдущем сезоне (в России он считается с начала августа по конец июля) российские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. т продукта, то в этом сезоне, согласно последним актуальным данным на июль, — уже почти 1,3 млн т.

За первые шесть месяцев 2020 года экспорт сахара и сделанных из сахара кондитерских изделий вырос с $79 млн до $305 млн, констатирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Драйвером роста всей категории аналитики центра называют свекловичный сахар.

Почему вырос экспорт

Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой «Услад»). По данным Росстата, валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 29%, до 54,3 млн т. Собранную свеклу заводы переработали в сахар к 16 марта 2020 года — всего в этом году в России было произведено, по данным Союзроссахара, 7,7 млн т.

Производство сахара в стране уже несколько лет подряд превышает уровень его потребления, и из-за этого сформировались большие запасы, напоминает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, к началу нового сезона переработки сахарной свеклы товарные запасы находятся на максимальных исторических уровнях и составляют 3,1 млн т.

Профицит сахара на внутреннем рынке наряду с низкими мировыми ценами и ограниченным спросом на российский сахар на внешнем рынке привели к тому, что еще год назад цены резко упали. В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали до пятилетнего минимума: 1 кг по сравнению с июнем предыдущего года подешевел на 27,5%, до 26,9 руб. В этом году ситуация не лучше: по данным Минсельхоза, 1 кг сахара у отечественных производителей стоил в середине июля 2020 года 26,59 руб. В сезоне 2019/20 цены на сахар в России были самыми низкими в мире, следует из материалов Союзроссахара. В какой-то момент цена российского сахара упала ниже мировой, подтверждает Тихомиров.

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Минсельхозе признавали, что в условиях, когда производство сахара превышает уровень его потребления, нужно стимулировать его экспорт как в страны ЕАЭС (среди членов союза — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), так и на другие зарубежные рынки. В апреле этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешившее производителям сахара заключать соглашения для совместного экспорта за пределы стран ЕАЭС — таким образом, производители смогли формировать крупные партии и оптимизировать логистические затраты.

Более низкая цена и транспортная доступность российских заводов позволили российским экспортерам сахара нарастить в этом сезоне отгрузки в страны Средней Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, и одновременно начать поставки на новые рынки, которые ранее закупали сахар у крупнейших мировых производителей сахарного тростника, уточняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Поставки сахара из Европы и с Украины поссорили Россию и Казахстан
Бизнес
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

В первом полугодии 2020 года экспорт сахара в Узбекистан составил, по информации центра, 214 тыс. т (в предыдущем отчетном периоде равнялся нулю), в Азербайджан — 109 тыс. т (против 2 тыс. т годом ранее), в Таджикистан — 73 тыс. т (против 1 тыс. т), в Туркменистан — 44 тыс. т. (год назад экспорта не было).

Узбекистану и Казахстану, у которых есть альтернатива — покупать дешевый сахар-сырец, который, как правило, производится из тростника, и перерабатывать его на своих заводах, в этом сезоне было выгоднее покупать готовый белый сахар в России, указывает Тихомиров. Среди новых рынков, куда в этом году начались поставки, — Албания, Хорватия, Сербия.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: сахар, экспорт, АПК
Материалы по теме
Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум
Бизнес
ФАС объяснила рост цен на сахар
Общество
Минсельхоз назвал способ увеличить экспорт российского сахара
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter