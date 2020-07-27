Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Высокий урожай свеклы привел к падению цен на сахар и сделал его востребованным за рубежом товаром. Экспорт в этом сезоне увеличился более чем в четыре раза — Россия вошла в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В текущем сезоне 2019/20 Россия выйдет на седьмое место по мировому экспорту сахара. За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.

До сих пор Россия еще не входила в число крупнейших экспортеров: в сезоне 2018/19 страна была лишь во второй десятке, напоминает экономист Международной организации по сахару Кирилл Матреничев. В этом сезоне экспортное предложение сахара из России превышает предложение Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет Бразилия, которая в этом сезоне поставит в другие страны 24 млн т сахара.

Увеличение российского экспорта более чем в четыре раза подтверждают и сами производители. По данным Союзроссахара, если в предыдущем сезоне (в России он считается с начала августа по конец июля) российские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. т продукта, то в этом сезоне, согласно последним актуальным данным на июль, — уже почти 1,3 млн т.

За первые шесть месяцев 2020 года экспорт сахара и сделанных из сахара кондитерских изделий вырос с $79 млн до $305 млн, констатирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Драйвером роста всей категории аналитики центра называют свекловичный сахар.