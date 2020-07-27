Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Экспорт сахара увеличился из-за того, что на фоне большого урожая в России на него упала цена, указывает Глеб Тихомиров, финансовый директор российского офиса французской Sucden (выпускает, в частности, сахар-песок под маркой «Услад»). По данным Росстата, валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 29%, до 54,3 млн т. Собранную свеклу заводы переработали в сахар к 16 марта 2020 года — всего в этом году в России было произведено, по данным Союзроссахара, 7,7 млн т.
Производство сахара в стране уже несколько лет подряд превышает уровень его потребления, и из-за этого сформировались большие запасы, напоминает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, к началу нового сезона переработки сахарной свеклы товарные запасы находятся на максимальных исторических уровнях и составляют 3,1 млн т.
Профицит сахара на внутреннем рынке наряду с низкими мировыми ценами и ограниченным спросом на российский сахар на внешнем рынке привели к тому, что еще год назад цены резко упали. В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали до пятилетнего минимума: 1 кг по сравнению с июнем предыдущего года подешевел на 27,5%, до 26,9 руб. В этом году ситуация не лучше: по данным Минсельхоза, 1 кг сахара у отечественных производителей стоил в середине июля 2020 года 26,59 руб. В сезоне 2019/20 цены на сахар в России были самыми низкими в мире, следует из материалов Союзроссахара. В какой-то момент цена российского сахара упала ниже мировой, подтверждает Тихомиров.
В Минсельхозе признавали, что в условиях, когда производство сахара превышает уровень его потребления, нужно стимулировать его экспорт как в страны ЕАЭС (среди членов союза — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), так и на другие зарубежные рынки. В апреле этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешившее производителям сахара заключать соглашения для совместного экспорта за пределы стран ЕАЭС — таким образом, производители смогли формировать крупные партии и оптимизировать логистические затраты.
Более низкая цена и транспортная доступность российских заводов позволили российским экспортерам сахара нарастить в этом сезоне отгрузки в страны Средней Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, и одновременно начать поставки на новые рынки, которые ранее закупали сахар у крупнейших мировых производителей сахарного тростника, уточняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
В первом полугодии 2020 года экспорт сахара в Узбекистан составил, по информации центра, 214 тыс. т (в предыдущем отчетном периоде равнялся нулю), в Азербайджан — 109 тыс. т (против 2 тыс. т годом ранее), в Таджикистан — 73 тыс. т (против 1 тыс. т), в Туркменистан — 44 тыс. т. (год назад экспорта не было).
Узбекистану и Казахстану, у которых есть альтернатива — покупать дешевый сахар-сырец, который, как правило, производится из тростника, и перерабатывать его на своих заводах, в этом сезоне было выгоднее покупать готовый белый сахар в России, указывает Тихомиров. Среди новых рынков, куда в этом году начались поставки, — Албания, Хорватия, Сербия.