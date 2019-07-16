Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

Дешевеет ли сахар в рознице

Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые. С января 1 кг сахарного песка в магазинах подешевел, по данным Росстата, на 3,79 руб. — в июне он стоил в среднем 43,19 руб. По сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6% (тогда было 41,29 руб. за килограмм).

Стоимость сахара в рознице зависит от колебаний в опте, но магазины могут держать цены, напоминает Тихомиров.

В «Магните», как сообщил представитель сети, согласны с тем, что поставщики опускают цены, и это отражается на розничной цене сахара «в сторону снижения». Закупочные цены действительно снизились в среднем на 10% относительно прошлого года, подтверждает директор крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети — «Командор» — Андрей Тетерин. По его словам, так сильно цена сахара не снижалась летом ни разу за последние пять лет. В «Командоре» утверждают, что в июне-июле, перед сезоном консервации фруктов, снизили розничные цены на сахар примерно на 10 руб. за килограмм.

Представители «Ашана» и Metro Cash & Carry отказались от комментариев. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «О'Кей» и «Лента» на запрос не ответили.

Как это отразится на кондитерской отрасли

Из почти 6 млн т производимого в России сахара не менее 1,5 млн т потребляет кондитерская отрасль, оценивает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Снижение стоимости одного ингредиента, в данном случае сахара, не сильно сказывается на стоимости кондитерских изделий, объясняет Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты под брендами «35» и «Золушка»). По его словам, хотя в себестоимости сырья для некоторых кондитерских изделий доля сахара может достигать 40% на килограмм, с учетом коммерческих и других затрат в себестоимости уже готовой продукции она снижается до 10%. При этом, даже если цены на сахар снижаются, это нивелируют растущие затраты на логистику, цены на бензин и индексация тарифа «Платона» (с 1 июля тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос на 14 коп.).

Сезонные колебания оптовых цен на сахар — обычное явление, напоминает Барышев. Он сомневается, что текущее падение может стать поводом для коррекции в ретейле. Сейчас цена немного подрастет перед новым сезоном, но через две-три недели, когда заводы в Краснодаре начнут перерабатывать новый урожай свеклы, цена опять упадет до 26,5–25,5 руб. за килограмм, прогнозирует Барышев. В середине августа начнут запускаться заводы в Центральной России, цена, возможно, еще просядет, но не сильно, потому что спрос по-прежнему будет высокий: к концу года это должны быть 27–29 руб. при сохранении текущего курса доллара.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности от комментариев отказались.

Почему дешевеет сахар

Основная причина снижения оптовых цен — доминирующее над спросом предложение, объясняют в Союзроссахаре. На конец июня в России были рекордные запасы сахара — 2,7 млн т, что на 200 тыс. т выше уровня запасов прошлого года и на 700 тыс. т выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным.

Виновниками снижения цен на сахар стали хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и хорошие ожидания по новому урожаю, согласен Тихомиров.

На стоимость сахара могла повлиять и ситуация на экспортных рынках, в частности в Узбекистане. Эта страна — второй после Белоруссии крупнейший покупатель российского сахара. В 2018 году из 386,2 тыс. т сахара, который Россия поставила, согласно данным ФТС, в другие страны, на Узбекистан пришлось 111,3 тыс. т (на Белоруссию — 154 тыс. т). Но с 1 января 2019 года Узбекистан, запустивший собственные заводы по переработке сахара, ввел 20-процентный НДС на ввозимый в страну белый сахар. Это создало барьер для российских экспортеров и привело к почти полному прекращению экспорта, указывает Бодин: за январь—май 2019 года Узбекистан ввез всего 6 тыс. т российского сахара.

Какими будут последствия от снижения оптовых цен

В новом сезоне 2019/20 в России может быть произведено 6 млн т свекловичного сахара — практически столько же, сколько и в этом, указывает Бодин. В результате, по его мнению, цены на сахар и сахарную свеклу еще снизятся, а вместе с ними упадут доходность сельхозпроизводителей и их интерес к возделыванию сахарной свеклы.

Для поддержания баланса спроса и предложения на рынке сахара Минсельхоз уже дал рекомендации региональным органам управления АПК сократить посевы свеклы в текущем году, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Сокращение посевов сахарной свеклы несет риски для продовольственной безопасности, предупреждает источник РБК в отрасли. По его словам, это может привести к тому, что в 2021 году рынок станет дефицитным и России придется завозить часть сахара из других стран.

«Русагро», один из крупнейших производителей сахара, не снижала посевы сахарной свеклы в этом сезоне, а в новом сезоне все будет определять спрос и предложение, сообщил гендиректор компании Максим Басов.

Чтобы поддержать нормальный объем производства и смягчить ценовые колебания, производителям нужно наладить прежде всего экспорт, и здесь им необходима поддержка государства, указывает Тихомиров. Производители ждут поддержки государства по снятию барьеров для доступа российского сахара на ключевые рынки сбыта в странах Центральной Азии, в частности Узбекистана, подтверждает Бодин.

Минсельхоз, как следует из ответа его пресс-службы, считает перспективным увеличение экспорта сахара в составе кондитерских изделий. К 2024 году поставки отечественной кондитерской продукции за рубеж планируется увеличить до $2,4 млрд по сравнению с $1,1 млрд по итогам 2018 года.