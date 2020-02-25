Минсельхоз назвал способ увеличить экспорт российского сахара

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Росту экспорта российского сахара может способствовать появление объединения его производителей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

«По мнению Минсельхоза, росту экспорта сахара белого и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе также отметили, что с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, а потому нужны меры, чтобы стимулировать его экспорт «как в ЕАЭС, так и за его пределы». Крупными рынками сбыта российского сахара могут стать Узбекистан и Китай, считают в ведомстве. Объем рынка сахара в этих странах в ведомстве оценили от 500 тыс. до 700 тыс. т.

В министерстве добавили, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже подготовила и внесла в кабмин постановление, которое допускает появление объединения производителей сахара, чтобы способствовать его экспорту.