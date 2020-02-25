Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 13:07
СПЧ попросил проверить расследования о жалобах на пытки в деле «Сети» Общество, 22:29 Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника» Финансы, 22:22 Число жертв коронавируса в Италии возросло до 11 человек Общество, 22:12 Автобус с умершим водителем съехал в кювет в Ленобласти Общество, 22:08 СМИ узнали о плане Зеленского сделать премьером экс-партнера Коломойского Политика, 22:07 Минсельхоз назвал способ увеличить экспорт российского сахара Экономика, 21:52 Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 21:38 Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США Политика, 21:36 Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах Политика, 21:32 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля Общество, 21:23 Берни Сандерс сделал дубль и вырвался вперед Политика, 21:19 Фигуристку Сотникову выписали из больницы после операции Спорт, 21:06 Футболист киевского «Динамо» получил год дисквалификации за допинг Спорт, 20:59 Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона Политика, 20:59
Экономика ,  
0 

Минсельхоз назвал способ увеличить экспорт российского сахара

Фото: Doris Jungo / Pixabay

Росту экспорта российского сахара может способствовать появление объединения его производителей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

«По мнению Минсельхоза, росту экспорта сахара белого и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе также отметили, что с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, а потому нужны меры, чтобы стимулировать его экспорт «как в ЕАЭС, так и за его пределы». Крупными рынками сбыта российского сахара могут стать Узбекистан и Китай, считают в ведомстве. Объем рынка сахара в этих странах в ведомстве оценили от 500 тыс. до 700 тыс. т.

В России закроются три сахарных завода
Бизнес

В министерстве добавили, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже подготовила и внесла в кабмин постановление, которое допускает появление объединения производителей сахара, чтобы способствовать его экспорту.

О том, что ФАС предложила производителям сахара заключать соглашения о совместном экспорте, в сентябре говорил замглавы службы Андрей Цыганов. Он пояснял, что производители таким образом смогут определить, какой объем сахара является лишним на рынке, и способствовать регуляции цен на продукт.

Теги: Минсельхоз, сахар, конкурентоспособность, Россия
Материалы по теме
Владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии
Бизнес
В России закроются три сахарных завода
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter