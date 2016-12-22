Изображение основателя Papa John's уберут из логотипа и рекламы пиццерий

Изображение Джона Шнаттера, основателя американской сети пиццерий ​Papa John's, уберут из логотипов и телевизионной рекламы компании. Это связано с расистскими высказываниями Шнаттера, сообщает Associated Press.

Как отмечает AP, к утру пятницы его лицо уже отсутствовало на некоторых материалах, несмотря на заверения компании о том, что время и детали еще прорабатываются. В компании отметили, что не собираются менять название бренда.

Накануне Шнаттер покинул совет директоров сети пиццерий Papa John's. Он ушел с поста председателя совета директоров компании в связи с политическим скандалом, так как он раскритиковал руководство Национальной футбольной лиги (NFL) США, которая является одним из спонсоров сети пиццерий.

Футболисты NFL осенью 2017 года выразили протест против отношения американских полицейских к темнокожим жителям страны: спортсмены отказались слушать национальный гимн стоя на поле. После этого Шнаттер заявил, что игроки в американский футбол сокращают продажи Papa John's, поскольку дискуссии на тему того, правильно ли они поступили, поляризуют страну и клиентов пиццерии. Также он назвал слабым руководство NFL.

