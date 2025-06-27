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Война Израиля и Ирана ,  
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В Ормузском проливе суда стали передавать сообщения «российская нефть»

Сюжет
Война Израиля и Ирана
После обострения на Ближнем Востоке суда в Ормузском проливе стали транслировать сообщения о своей принадлежности. Как правило, они передают пункты назначения или предупреждают о вооруженной охране, чтобы отпугнуть пиратов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, с начала очередного обострения между Израилем и Ираном передают необычные сообщения, чтобы предотвратить возможные атаки, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward.

Ормузский пролив расположен на северо-западе Индийского океана, он разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. По данным аналитиков, в период с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 «нетипичное сообщение», касающееся их принадлежности. В их числе — «российская нефть» и «принадлежит Китаю».

Так, экипаж контейнеровоза Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы, направлявшийся в Пакистан, во время пересечения Ормузского пролива 26 июня передал по радио, что судно — китайское. Аналогичное сообщение транслировал супертанкер Yuan Yang Hu, который перевозил сырую нефть из Саудовской Аравии в Китай (как только судно покинуло пролив, сигнал изменился). Контейнеровоз Kota Cabar под флагом Сингапура подавал сигнал о том, что «судно не связано с Израилем» во время прохождения через Красное море.

Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана
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Ормузский пролив соединяет Оманский залив (справа) с Персидским заливом (слева). Водный путь также отделяет ближневосточную страну Иран (вверху) от стран Аравийского полуострова Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара (снизу справа налево)

Как правило, суда передают свои пункты назначения или сообщения о перевозке грузов. В ряде случаев в сообщениях может быть указано, что на борту находится вооруженная охрана — чтобы отпугнуть пиратов и предотвратить другие возможные атаки.

Как заявил гендиректор Windward Эми Дэниел, среди судовладельцев сложилось мнение, что четко установить государство-владельца судно сложно «из-за запутанной природы судоходства». В то же время ряд стран, в том числе Великобритания, США и Израиль, «могут подвергаться более высокой угрозе», указал он.

Через Ормузский пролив проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа. Иран из-за конфликта с Израилем и вмешательства США, которые атаковали ядерные объекты страны, пригрозил перекрыть проход, если «агрессия против суверенитета» Ирана продолжится. По оценкам иранских экспертов, закрытие приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ормузский пролив Иран Израиль Ближний Восток
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