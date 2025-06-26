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Эксклюзив

Российская нефть подешевела на $10 на фоне перемирия Ирана и Израиля

Стоимость российской нефти растеряла весь рост на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем. Цены на Urals и ESPO отошли от максимумов начала года и упали за день почти на $10 за баррель, показывают данные Argus
BRENT BRENT $68,77 -12,95%
Фото: Алексей Бахарев / Shutterstock
Фото: Алексей Бахарев / Shutterstock

Цены на российскую нефть резко упали после достижения Ираном и Израилем перемирия, следует из данных международного ценового агентства Argus. Котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта, а еще недавно они достигали максимальных отметок с января 2025 года.

Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. По итогам торгов этого дня стоимость марки Urals на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) упала почти на $9 — до $56,51 за баррель, на базисе FOB Новороссийск она снизилась также почти на $9 — до $56,66 за баррель. Цена премиальной ESPO на базисе FOB Козьмино просела на $7 — до $63,48 за баррель.

По состоянию на 25 июня стоимость Urals в Приморске и Новороссийске составляла $56,64 и $56,79 за баррель соответственно. А ESPO, данные о которой имеются уже за 26 июня, в настоящий момент торгуется на уровне $60,81.

Таким образом, премиальная марка вновь приблизилась к ценовому потолку стран «Большой семерки», установленному на отметке $60 в конце 2022 года. Urals опустилась ниже этого предела.

Российская нефть подскочила в цене на фоне конфликта Ирана и Израиля
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Еще 19 июня риски, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке, подтолкнули стоимость Urals к значениям выше $68 за баррель — впервые с 17 января. А марка ESPO максимально дорожала 20 июня, достигнув $70,84 за баррель (также максимум с начала года).

Дисконт на Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) с 19 июня держится на уровне $12,45 и $12,3 за баррель в портах Приморска и Новороссийска соответственно. Дисконт на ESPO к бенчмарку Dubai (эталонная котировка, с привязкой к которой, как правило, осуществляется торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе) с начала июня сохраняется на уровне $4,5 за баррель в порту Козьмино.

Российская нефть стала стоить ниже ценового потолка весной, когда мировые котировки снижались на фоне общего падения фондовых рынков из-за тарифной политики США и планов ОПЕК+ увеличить добычу. Это дало повод странам Евросоюза задуматься о корректировке предела цен на сырье из России до $45 за баррель.

Весеннее снижение нефтяных цен также было учтено в новом макропрогнозе Минэкономразвития, на основе которого рассчитывались поправки в федеральный бюджет на 2025 год. В них заложен прогноз среднегодовой цены российской нефти на уровне $56 за баррель.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Urals ВСТО цена нефти Иран Израиль режим прекращения огня
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